Nesta semana, o mundo político vai parar em Brasília: Câmara e Senado envolvidos em análises de reformas cruciais e votações de projetos relevantes, o Brasil pegando fogo outra vez e sob ameaça da nova variante Delta da Covid-19. O País acompanhará abestalhado a birra de um senador sentado na indicação de um ministro do STF. Nada a ver com as brigas de Bolsonaro com o Judiciário. Mas é o que está acontecendo. A pressão evangélica no Senado pode gerar crise política.

Impasse político

Resumo da ópera: um senador despeitado, Davi Alcolumbre (DEM-AP, foto), sentou-se sobre a indicação de um nome para ministro do Supremo, feita pelo presidente da República, como é prerrogativa do chefe do governo. Nada de errado pelo regimento. O senador como presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) pode sentar-se sobre a agenda. Entretanto, o caso virou um impasse político que chega às margens da infração constitucional. Como está anunciado, o que obstaculiza a aprovação de André Mendonça é sua fé evangélica. Visto assim, o senador poderia ser chamado à responsabilidade por alguns interpretarem como discriminação religiosa, o que é vedado pela Constituição.

Sangue novo

Com isso, ao politizar desta forma, levantou contra ele todas as censuras, desde o presidente do senado Rodrigo Pacheco (DEM-MG), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e os próprios ministros do Supremo, que aguardavam Mendonça como um profissional qualificado, com experiências relevantes, inclusive de advogado-geral de União e ministro da Justiça, e, por fim, com uma formação interessante para integrar-se no time, pois sua tese de doutorado é muito elogiada e trata do Estado de Direito e governança global. Sangue novo.

Rebuliço nos bastidores

Ao levantar essa barreira por ser pastor evangélico, Alcolumbre insuflou essa poderosa força emergente, que vem provocando verdadeiro rebuliço nos bastidores dos dois Legislativos. A conhecida bancada evangélica, desqualificada em certos meios, na verdade, é muito mais numerosa e articulada do que parece, quando se trata de perseguição religiosa. Nesse caso, além da bancada tradicional, composta por pastores, bispos, apóstolos, diáconos e outros militantes das variantes da Reforma, também tem adesão de segmentos conservadores do catolicismo fundamentalista e de uma grande quantidade de crentes moderados ou de políticos envolvidos com esse eleitorado confessional. Aí a porca torce o rabo, como se dizia, ou, ainda, Alcolumbre montou num porco.

Assunto incandescente

Essa configuração do veto e da demora: Davi Alcolumbre, atacando o presidente de um lado, os protestantes de outro, com sua intransigência jogou-se num beco sem saída. Senador de um estado distante, pode ter-lhe faltado a sensibilidade histórica para perceber que está mexendo em casa de marimbondo. Todas as restrições a Mendonça foram derrubadas, menos essa, da fé religiosa. A que ficou é a possibilidade de perder na votação da CCJ. Aí, estará na regra do jogo. Entretanto, não é assim que se coloca. O assunto é incandescente.