Remoção de fake news

Um projeto de lei que pretende mudar o Marco Civil da Internet e dificultar a remoção de conteúdos por parte das grandes plataformas de redes sociais foi novamente encaminhado ao Congresso Nacional pelo presidente Jair Bolsonaro. A proposta, na visão de especialistas, é uma forma de limitar a moderação na internet e facilitar a desinformação. Não deve passar no Congresso, acredita a maioria dos deputados e senadores. No entendimento do deputado Júlio Delgado (PSB, foto), "o projeto tende a ficar nos arquivos do Parlamento. Está fadado ao insucesso", acentuou o parlamentar mineiro.

Sem mudanças efetivas

Na avaliação de deputados e senadores, depois da Medida Provisória com o mesmo teor ser devolvida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), o presidente Bolsonaro enviou à Câmara um projeto sem muitas chances de ser aprovado. Parlamentares não veem mudanças efetivas na proposta.

Definir o que é fake news

Para o deputado federal gaúcho Carlos Gomes (PRB), "o projeto deve ficar parado na Câmara; é um projeto polêmico". Segundo o parlamentar, "fake news pode ser tudo, pode ser nada". A tendência, na avaliação de Carlos Gomes, "é a proposta ficar no caminho, pois tem coisa mais importante para ser aprovada, como a reforma administrativa".

Limites estabelecidos

O deputado federal gaúcho Marcel van Hattem (Novo) entende que é importante que a Câmara delibere sobre isso. "É uma discussão que não é só nacional, é internacional; de como garantir a liberdade de expressão na rede". Van Hattem afirmou "que é favorável que tenha limites bem estabelecidos para garantir a liberdade de expressão".

Com o apoio do presidente, tem chance

Na opinião do Congressista, "o projeto vai tramitar, e depende muito do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Como o presidente é próximo do Palácio do Planalto, e também é do partido do chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, tem chance. Depende do presidente realmente ter interesse na matéria e pedir para que seja colocada em pauta".

Assuntos chegam contaminados

O deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB) lembra que "todos esses assuntos que são importantes para o debate já chegam na Câmara contaminados. Antes de conversar, já tem que ser contra ou a favor", observou o parlamentar. "Fake news é mais ou menos como a improbidade administrativa, tudo é crime", afirmou. Segundo o congressista, "tem que deixar claro no texto: isto é fake news. Não pode tirar a capacidade de expressão das pessoas".