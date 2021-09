Dia seguinte: tudo como antes

Foi um tiro n'água, como admitia esta coluna na semana passada, às vésperas do 7 de setembro. A outra alternativa seria que tais fatos produziriam um torvelinho político e abalos institucionais que, no final, não se verificaram. O que de fato ocorreu está na fala do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Roberto Barroso, ameaçando enquadrar o presidente Jair Bolsonaro nos dispositivos de campanha eleitoral antecipada, fora de época. A punição seria uma multa. É muito pouco para quem esperava uma hecatombe.

Desviando o foco

Politicamente parece que o presidente Bolsonaro conseguiu uma vez mais desviar o foco da querela política. Agora o inimigo público número um é o ministro Alexandre de Moraes (foto), do STF, uma figura que não pode ser classificada como político atuante. Embora já tivesse sido, pois foi secretário de Estado em São Paulo e ministro da Justiça do presidente Michel Temer (MDB), seu perfil seria mais de magistrado do que de político, ainda que ocupe um cargo na cúpula de um dos Poderes da República. Isto o coloca como uma espécie de anfíbio, metade peixe, metade terrestre.

Poderes a estados e municípios

O que o diferencia de seus antecessores e mesmo de seus colegas que o apoiam é sua intensa militância contrária ao chefe do governo. Segundo levantamento do Correio da Manhã, desde 2019, saíram do STF à Procuradoria-Geral da República 123 decisões contrárias aos interesses do presidente Jair Bolsonaro. Segundo a publicação, o STF deu poderes a estados e municípios para descumprirem legislação federal, suspenderem nomeações, derrubarem decisões e muitos outros atos. É muita coisa.

Ira dos eleitores de Bolsonaro

Arrastando os demais ministros à solidariedade de corpo, Moraes expõe o STF a esse tipo de situação vexatória, como essa dos caminhoneiros que paralisaram estradas no País para protestar contra um juiz. Segundo observadores de Brasília, o ministro está empolgado com sua notoriedade. Com isto, o STF é o alvo da ira dos eleitores de Bolsonaro.

Dia de intensa atividade eleitoral

Entretanto, como balanço final, o que resultou do 7 de setembro foi um dia de intensa atividade eleitoral, tanto do presidente como de seu antagonista mais a vista, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Enquanto um, Bolsonaro, fazia seu proselitismo na Avenida Paulista, em São Paulo, o outro, Lula, inflamava seus seguidores que se concentraram no Vale do Anhangabaú, na mesma Paulicéia desvairada (no dizer de Mário de Andrade). Essa situação parece cristalizar o quadro eleitoral para 2022, Lula contra Bolsonaro. Com seus atos, os dois teriam sufocado a chamada terceira via, polarizando completamente o eleitorado brasileiro.

Tudo como antes da data nacional

Por fim, como resultado, cresceram os clamores pelo impeachment, uma palavra desgastada, pois todas as forças consideram inviável e inoportuno. É improvável no quadro atual, porque as oposições não têm número para aprovar a abertura do processo na Câmara. Inoportuno, porque a esquerda (leia-se Lula) teme o afastamento de Bolsonaro, abrindo caminho para outro nome que possa ameaçar a vantagem do ex-presidente. Assim, tudo continua como estava antes da data nacional. Porém, com Bolsonaro no Poder, e Lula na oposição, não cansará quem espera fatos novos.