Crise aguda no transporte

O transporte público nas regiões metropolitanas brasileiras vive um momento crítico. Só na região da Grande Porto Alegre, entre 2019 e 2020, a queda no número de passageiros foi de 45%. O serviço tem se mostrado insustentável, e o déficit reconhecido pelo governo do Estado chegou a R$ 63,5 milhões ano passado. Na vizinha Santa Catarina, o mesmo drama: quatro das cinco empresas do consórcio de ônibus da capital Florianópolis estão em recuperação judicial.

Chamando à mesa

Sob ameaça de paralisação do transporte público na Região Metropolitana da capital gaúcha, a deputada estadual Patrícia Alba (MDB, foto) liderou uma audiência pública sobre o tema. No encontro, foi encaminhada a instalação urgente de uma comissão especial. Para a parlamentar, a questão é gravíssima e precisa ser compartilhada com os governos, sobretudo o estadual. "O Estado não pode mais se eximir desse debate e ir empurrando o problema. É preciso avançar, ver novos formatos para a sustentabilidade do sistema. Tenho convicção que, a partir da união do governo do Estado, Parlamento, prefeituras, empresas e trabalhadores do setor, poderemos construir alternativas viáveis para a população", ressaltou.

Essencial para o setor produtivo

Patrícia Alba é natural de Cachoeirinha e vive há 20 anos em Gravataí. Esposa do ex-prefeito Marco Alba, conhece como poucos a realidade da Região Metropolitana. "É de um serviço essencial, fundamental para sustentação de toda a cadeia produtiva", destacou a parlamentar. Ela lembra que em apenas em um hospital da capital mais de 500 trabalhadores dependem ativamente desse transporte diariamente. O tema começa a crescer também no radar da Câmara dos Deputados, em Brasília.

Venda da Corsan

Para o deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT), a possível venda da Corsan, Companhia Riograndense de Saneamento, anunciada pelo governo estadual, "além de desorganizar o sistema de água e esgoto do Rio Grande do Sul, contém uma série de ilegalidades". De acordo com Pompeo de Mattos, "não cabe ao Executivo estadual autorizar ou não a venda da Corsan, mas, sim, às prefeituras". Segundo destacou em pronunciamento, "a estatal apenas explora as águas que pertencem aos municípios".

Pior depois do impeachment

O PT repercutiu com força os cinco anos do impeachment da então presidente Dilma Rousseff (PT). Diversos parlamentares petistas se manifestaram em plenário esta semana destacando que a vida dos brasileiros piorou desde o episódio do impeachment. O deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) disse que a situação do País se agravou muito. Citou que as reformas trabalhista e previdenciária, a terceirização das atividades-fim e a privatização de estatais trouxeram mais insegurança aos cidadãos, contribuindo para o agravamento da crise.