Proposta de desoneração

O deputado federal gaúcho Jerônimo Goergen (PP) saiu entusiasmado da reunião (foto) com a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda (PL), no Palácio do Planalto. Depois de a desoneração da folha ficar fora do Orçamento de 2022, parlamentares e empresários buscam viabilizar a proposta que prorroga o benefício. O relator da proposta, que iniciou uma série de reuniões com o governo e lideranças, vai a São Paulo, hoje, conversar com empresários (os pesos pesados da economia nacional).

Construindo alternativas

Goergen disse que o governo reconhece a dimensão do problema, sabe da necessidade da manutenção da desoneração e vai querer construir uma alternativa definitiva. O parlamentar argumenta: "nós podemos apoiar essa mexida estrutural, mas não podemos abrir mão daquilo que está conquistado hoje". O congressista vê com muito boa vontade a intenção do governo de buscar uma solução. A intenção do congressista é negociar um acordo para prorrogar a desoneração até 2026. O deputado Jerônimo Goergen é o relator, na Comissão de Finanças e Tributação, da Câmara dos Deputados, do texto que prorroga a desoneração até 2026.

Acordo Brasil e Índia

A Comissão de Relações Exteriores da Câmara aprovou relatório do deputado federal gaúcho Marcel van Hattem (Novo) sobre o Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre Brasil e Índia, que foi assinado pelo governo dos dois países em 25 de janeiro de 2020. O acordo tem que ter validação do Congresso, por isso, com a aprovação na comissão, está pronto para ser votado em plenário - última etapa.

Maior fluxo de investimentos

No relatório, Marcel van Hattem destacou a importância dos negócios entre Brasil e Índia, citando, inclusive, a companhia indiana Mahindra, que possui uma fábrica de tratores em Dois Irmãos, com geração de mais de cem empregos. O acordo vai propiciar um maior fluxo de investimentos, também para o Rio Grande do Sul.

Celeridade do STF

O deputado federal gaúcho Bibo Nunes (PSL) pede ao STF celeridade no julgamento relacionado ao ISS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Ele defende que o Supremo determine que o recolhimento do tributo deverá ser feito pelo município onde está o cliente, e não na cidade sede do prestador do serviço.

Reforma administrativa

O relatório da reforma administrativa, que deverá ser votado nos dias 14 e 15 de setembro, na comissão especial que analisa a matéria, já está com o presidente Arthur Lira (PP-AL). A proposta mantém a estabilidade dos servidores e também traz a previsão de avaliação de desempenho, segundo o relator Arthur Oliveira Maia (DEM-BA). "Vamos dar um Estado mais leve, mais moderno e que realmente possa mensurar o serviço público para os brasileiros."