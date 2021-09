Propostas da indústria ao G20

As prioridades do setor privado que serão levadas ao G20 serão debatidas nesta quarta-feira (01) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), com empresários do setor privado. As propostas discutidas serão entregues aos governos das 20 maiores economias do mundo.

Alinhar demandas

O documento final, com recomendações políticas e a posição da comunidade empresarial, será divulgado na plenária do B20 - (B20, o braço empresarial do G20), agendada para 7 e 8 de outubro, na Itália, país anfitrião do G20. Em novembro, os chefes de Estado e líderes de governo do bloco se reunirão em Roma. Assim, o encontro a ser realizado pela CNI, que é a representante do setor privado brasileiro no B20, é uma oportunidade para todas as entidades do setor privado de dialogar e alinhar demandas entre as principais empresas do mundo.

Retomada econômica

O presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, destacou a importância do setor privado brasileiro no B20. "No contexto da pandemia, o B20 teve um papel fundamental na discussão de como os países podem estar mais bem preparados no enfrentamento de crises, tratando não só da importância da resiliência das cadeias globais de valor e suprimentos, mas também da necessidade de uma retomada econômica e inclusiva", acentuou o líder empresarial.

Lula falando com todo mundo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua percorrendo o País realizando reuniões "com todo mundo", costurando acordos para as eleições de 2022. O líder do PT na Câmara, o gaúcho Elvino Bohn Gass, foi categórico quanto aos possíveis acordos de Lula com o MDB, de Michel Temer: "O Lula está conversando com todo mundo, não está fazendo acordo com o MDB".

Força de esquerda

Na opinião do parlamentar, "é preciso ter uma força de esquerda para os outros terem ampliações e para o cumprimento de um programa, Temer em nenhum momento mostrou identidade programática conosco". Bohn Gass argumentou: "com Temer, não", mas admitiu que "se existem setores do MDB que defendem a democracia e se querem trabalhar para reconstruir o Brasil, é outra coisa".

Identificadas com o programa

O congressista destacou que "não haverá acordo com quem é antidemocrático, que aplicou golpe, aí não", disparou o líder petista. "As pessoas têm que vir para um programa, têm que estar identificadas com isso", adianta Bohn Gass.

Importante é conversar

Sobre o ensaio de parceria entre PT e MDB (Lula-Temer), o deputado federal gaúcho Giovani Feltes (MDB) disse: "A única coisa que eu vejo de positivo nisso é que lideranças políticas têm que esgotar todas as possibilidades e processos de discussão".