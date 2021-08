Pacificação do Brasil

Poucos entenderam a decisão do presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, de suspender a divulgação do manifesto "A praça é dos Três Poderes". Um manifesto elegante, que tinha o objetivo de demonstrar o incômodo nos setores produtivo e financeiro com a crise institucional. Mais de 300 associações, empresários, economistas e outros nomes da sociedade civil, assinam o documento que pretendiam publicar nesta terça-feira (31). O documento faz um apelo conjunto ao Executivo, Legislativo e Judiciário, para que cada um atue com responsabilidade, no limite de suas competências, obedecidos os preceitos estabelecidos na Constituição.

Posicionamento político

Os bancos públicos, Caixa e Banco do Brasil, viram no documento um posicionamento político da Federação Brasileira de Bancos (Febreban). Comunicaram o fato ao ministro da Economia, Paulo Guedes, e ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, anunciando que pretendiam se desfiliar da entidade dos bancos. Na queda de braço, Paulo Skaf recuou. Ponto para o governo e para o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), que ajudou a negociar com o líder empresarial.

Ameaça do governo

A ameaça do governo não agradou os empresários que interpretaram como mais uma demonstração de que Jair Bolsonaro (sem partido) não aceita críticas, e acaba retaliando os que se colocam em campo diferente do Palácio do Planalto.

Construir consensos

Para o deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB, foto), que falou com o Repórter Brasília antes da suspensão do documento produzido pela Fiesp, a Febraban e tantas outras instituições "têm o objetivo de dizer ao País que é preciso construir consensos, consciência, que precisa sair do extremo agressivo com provocação permanente". Segundo o congressista, "não é uma questão de positivo, nem negativo, as pessoas têm uma necessidade, e não estão expressando um posicionamento político nem para lá, nem para cá".

Excesso pelos extremos

"É o excesso pelos extremos que atrapalha, que tira a previsibilidade, confiabilidade, são termos fundamentais para o mundo dos negócios", afirmou Alceu Moreira. Acentuando que "os negócios são permanentes, as pessoas estão, por exemplo, fazendo as compras um ano, dois anos, antes de o produto ser produzido. Esse ambiente político de permanente conflito é sempre nocivo e doentio para o ambiente de negócios".

Momentos "brabos e suaves"

O presidente da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), Marcello Brito, explicou que a entidade aceitou participar pelo pedido de manutenção da democracia e harmonia entre os Poderes. "Sabemos que toda democracia tem momentos mais brabos e mais suaves, mas a democracia é o melhor sistema que temos, permitindo ajustes e negociações."

Pilares da civilização

O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), como sempre atuando de bombeiro, minimiza o episódio e diz que "Febraban e Fiesp, são pilares da civilização". Já no Legislativo, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, da Câmara, quer ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes, e os presidentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, após as estatais ameaçarem deixar a Febraban.