Mandante vai mandar

O plenário do Senado aprovou na noite de terça-feira (24), em sessão híbrida, o projeto de lei que atribui exclusivamente ao clube mandante das partidas de futebol os chamados direitos de arena, referentes à transmissão ou reprodução de jogos. O Executivo encaminhou esse projeto de lei ao Congresso Nacional, em regime de urgência. Relatada pelo senador Romário (PL-RJ), a matéria foi aprovada de forma unânime, com 60 votos, e segue agora para a sanção da Presidência da República.

Lei Pelé

As mudanças previstas no projeto serão feitas na Lei Pelé (Lei 9.615, de 1998), que hoje prevê a divisão dos direitos de imagem entre o dono da casa (o mandante) e o adversário (o visitante). Com a mudança, a emissora de TV ou rádio interessada em transmitir a partida precisará negociar apenas com um time, e não mais com os dois. Além disso, o próprio clube poderá transmitir o evento, abrindo uma nova possibilidade de fonte de receita. Se não houver definição do mando de jogo, a captação, a fixação, a emissão, a transmissão, a retransmissão ou a reprodução de imagens, dependerá da concordância dos dois clubes.

Modelo vigente é vulnerável

Romário (foto) elogiou a iniciativa do projeto. Ele explicou que os direitos de transmissão dos espetáculos esportivos tendem a envolver grandes interesses de clubes de futebol, associações, redes de televisão e empresas de mídia em geral, "por movimentar vultosas quantias financeiras referentes às transmissões das partidas". Na avaliação de Romário, "o modelo vigente é vulnerável a impasses e favorece a formação de monopólios sobre os direitos de arena".

Futebol mais democrático e acessível

O deputado Júlio Cesar Ribeiro (Republicanos-DF), que foi relator do projeto na Câmara, disse que a aprovação da lei do mandante, pelo Senado, dá a sensação de dever cumprido. "Analisamos com muito cuidado e atenção cada ponto do projeto. A proposta vem para estimular a competitividade entre as emissoras e modernizar o futebol brasileiro que, a partir de sua sanção, dará mais liberdade aos clubes para negociar a transmissão de suas partidas. Assim, teremos um futebol mais democrático e acessível para todos", acentuou o parlamentar do DF. "Vitória do futebol brasileiro."

Possibilidade de negociações

Para o deputado federal gaúcho Daniel Trzeciak (PSDB), "o projeto pretende dar autonomia ao mandante, fortalecer o clube e trazer maior concorrência e possibilidades nas negociações. Abre um sistema que antes era fechado e burocrático. Considero um avanço no futebol brasileiro".

Hoje, mandante não manda nada

O senador Carlos Portinho (PL-RJ) declarou que, "da forma como a lei está hoje, o clube mandante não manda nada. O projeto aprovado permite ao clube de futebol exercer em sua plenitude o direito de mandante e vai colaborar com a reestruturação do futebol nacional". Para o senador carioca, "hoje é um dia importante para o futebol brasileiro. Esse projeto é a independência do clube mandante".

Elogios dos senadores

Senadores dos diversos partidos se manifestaram ressaltando que o projeto é um avanço para o futebol brasileiro. Eduardo Girão (Podemos-CE), Esperidião Amin (PP-SC), Jorginho Mello (PL-SC) e Omar Aziz (PSD-AM) e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), elogiaram o relatório de Romário.