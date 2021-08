Carga tributária brasileira

Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Representantes do setor produtivo brasileiro que avaliam a proposta de reforma tributária concordam que ela é urgente, mas temem a carga tributária. Indústria, comércio, agricultura, pecuária e transportes defenderam a proposta de emenda à Constituição (PEC) que trata da reforma do Sistema Tributário Nacional, em reunião semipresencial, no Senado, na segunda-feira. Querem um sistema menos burocrático. "O País precisa ter uma reforma tributária ampla, que torne o sistema menos burocrático e mais simples e barato, sem aumento da carga tributária."

Difícil reduzir no momento

O senador Roberto Rocha (PSDB-MA), relator da PEC, disse que "embora desejável, a redução da pesada carga tributária não será possível neste primeiro momento". Argumenta que com esta reforma "se poderá reduzir o custo de produção; aumentar a competitividade; gerar mais empregos; aumentar o poder de consumo dos trabalhadores e, assim, promover o retorno ao círculo virtuoso de crescimento da economia".

Com ou sem apoio do governo

"A reforma tributária tem que sair com ou sem o apoio do governo federal", defendeu o senador Izalci Lucas (PSDB-DF, foto). Para o tucano, "independentemente de o governo querer ou não, porque eu senti que o governo não quer a reforma, o governo quer continuar do jeito que está; temos que votar logo". Segundo Izalci, "não dá para aumentar os impostos como ele (governo) está pretendendo, tem de simplificar", acentuou o tucano.

Transporte quer desburocratização

A necessidade de desburocratização do sistema tributário foi ressaltada pelo presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT), Vander Francisco Costa. De acordo com ele, "apenas a simplificação já vai baratear os custos dos transportes". Vander Costa também defendeu que as possibilidades de judicialização de questões tributárias precisam diminuir.

Descaso do governo

O deputado federal gaúcho Nereu Crispim (PSL) lembra que a pauta da reforma tributária foi anunciada como prioritária pelo candidato a presidente da República Jair Bolsonaro em 2018. Segundo o parlamentar, "logo que foi definido o nome do ministro da Economia, Paulo Guedes, foi uma das principais bandeiras do governo Bolsonaro para desonerar a alta carga de impostos que existe no Brasil".

Chovendo no molhado

De acordo com Crispim, "a gente está chovendo no molhado, e até hoje não foi realizado esse sonho de reforma tributária. Tem uma pesquisa que mostra que eu sou o deputado que mais vota pautas econômicas do governo na Câmara, e vejo a reforma como uma ação que deveria acontecer em regime de urgência".