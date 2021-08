Fórum Nacional de Governadores

Dos 27 chefes do Executivo, 25 participaram (presencial ou virtual) da reunião, no Palácio do Buriti, em Brasília, nesta segunda-feira (23). O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB, foto), que coordena o grupo nacionalmente, afirmou que "ainda estamos enfrentando uma crise sanitária e é preciso preservar a harmonia entre os Poderes. Há exageros de parte a parte, e os governadores querem dar sua contribuição para serenar os ânimos. O Brasil precisa seguir em frente", avaliou o governador.

Convocação de Bolsonaro

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), defendeu a convocação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). "Apesar de ser difícil do presidente da República se dispor ao diálogo com os governadores, mas ele é o presidente no exercício das suas funções, por isso, deve comparecer a uma reunião presencial do Fórum dos Governadores, com representantes dos demais Poderes para que sejam entendidos, os sinais que estão presentes, que são graves e exigem a nossa atuação", acentuou o governador gaúcho, Eduardo Leite.

Fracasso da economia

A intensidade da atual política monetária contracionista do Banco Central (BC) deve consolidar o fracasso da economia do governo Jair Bolsonaro no seu último ano de mandato, em 2022, avalia ao Repórter Brasília o jornalista de economia Ivanir José Bortot. O presidente do BC, Roberto Campos Neto, diz que tudo será feito para manter a inflação dentro da meta, indicando que os juros tendem a ir às alturas para que isso ocorra.

Elevação de juros

A ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) já sinalizou que serão elevados para 6,25% os juros básicos em setembro, juros nominais, o que ainda ficaria abaixo da inflação estimada para este ano, de 7,02%. Serão necessários novos aumentos de juros acima da variação da inflação para que os preços voltem a cair.

Eficácia duvidosa

A eficácia de novos juros reais no combate da inflação, no entanto, é duvidosa, tendo em vista que seus impactos sobre estes preços administrados são limitados. As pessoas não deixam de consumir energia elétrica, óleo diesel e gás em função do aumento dos juros.

Conjunto de fatores

Na opinião do senador gaúcho Lasier Martins (Podemos), "a situação da economia não é sem motivo: a pandemia, a crise institucional, que é profunda; a inflação já vem ocorrendo, nós já estamos em 8%; as reformas não se concretizam". Segundo o senador, "o conjunto de fatores concorre para esse fracasso da economia do ano que vem". No entendimento de Lasier Martins, "teria que haver uma revolução em tudo isso a partir de agora". Ele destaca a "aceleração das reformas no Congresso, pacificação das instituições, contenção do preço da gasolina e, por consequência, a baixa do dólar".

Congressista questiona

O congressista questiona: "Será que alguém acredita que isso é possível? Devemos acompanhar, com muita prudência, porque parece difícil acontecer esse conjunto de medidas". O senador concorda que é muito difícil aprovar qualquer reforma este ano. Parlamentares, no Congresso Nacional, projetam que as reformas profundas só vão ocorrer para 2023, com o novo governo. Para Lasier, "o ano que vem vai ser um ano de sofrimento. Não vejo saída".