Mudanças no Mercosul

A flexibilização e alterações nas regras do Mercosul de modo gradual foi defendida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, no Ciclo de Debates "Mercosul: ampliação e modernização", promovido pela Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado. Já o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, disse que prossegue a negociação com a Argentina para redução da Tarifa Externa Comum (TEC). Para a presidente da CRE, senadora Kátia Abreu (PP-TO, foto), esses temas são complexos e podem criar impasse para o avanço do bloco. Ponto para a senadora, que conseguiu reunir as pessoas que podem contribuir e dar rumo às complexas e emaranhadas situações que vive o Mercosul, que pouco avançam há mais de 20 anos.

Prisioneiro do bloco

Crítico do Mercosul desde a campanha de Jair Bolsonaro à presidência da República, Paulo Guedes voltou a dizer que o Brasil não pode ficar prisioneiro do bloco, nem a questões ideológicas. O ministro da Economia surpreendeu ao dizer que "o momento econômico brasileiro é ideal para a redução de tarifas de importação, porque há aumento de preços no mercado interno, e a arrecadação de tributos está em alta".

Manifestações equivocadas

O deputado federal gaúcho Giovani Feltes (MDB) disse que "o governo brasileiro desde o começo tem se manifestado por formação contrária a organismos multilaterais. Causa estranheza o fato de o ministro da Economia, Paulo Guedes, agora, referir-se ao Mercosul desta forma". Para o congressista, "incitar o Mercosul seria uma boa política, mas, na verdade, ele está absolutamente parado por conta também de manifestações especialmente equivocadas do presidente da República contra a Argentina. Isto tudo nos traz prejuízos".

Economia crescendo

"Interessante que o ministro Paulo Guedes disse que a economia está crescendo. Acho que o condutor da economia nacional tem que ser antes de tudo um otimista, mas os dados que saíram agora no último trimestre não nos permitem ter tanto positivismo assim. Não ficamos tão tranquilos", avaliou Giovani Feltes, com a bagagem de quem conhece a economia nacional.

Estranha surpresa

A manifestação do ministro Paulo Guedes surpreendeu também o deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB), que acompanha o Parlasul já há alguns anos. "Estou um tanto surpreso com essa manifestação do ministro, porque se a gente for olhar pra fazer acordos, para fazer negociações para vender mercadorias de um país para o outro, só quando tiver na bonança, na riqueza, aí a gente não vai conseguir fazer nada nunca".

Tem que aproveitar

Schuch argumenta dizendo que "esse comércio fortalece os setores e traz recursos para aumentar as divisas no País. Então, na minha opinião, esta manifestação do ministro pode ter uma boa base, mas acho que quando a gente tem a oportunidade de crescer, de fazer negócio, de avançar enquanto país, enquanto setor industrial ou agrícola, ou seja, qualquer que for que esteja envolvido nisso, a gente tem que aproveitar".

Acordos bilaterais

Segundo o congressista, "o que mais se percebe no Mercosul são os acordos bilaterais, os países em vez de fazer em bloco, têm feito acordo um por um. Todos já começam a respirar novos ares após a pandemia".