Igrejas evangélicas e sindicatos

As igrejas evangélicas que sempre optaram pela discrição e sempre focaram seu ofício na evangelização e no social, nos últimos anos se manifestam também no ativismo político de direita, onde seus principais "líderes se notam muito mais por ativistas políticos do que pastores".

Mesmo erro que as católicas

Nos meus anos de experiência no jornalismo, vejo isso como um perigo para as igrejas evangélicas, pois, podem cair no mesmo erro de parte da igreja católica nas décadas de 80 e 90 e dos sindicatos no Brasil que se posicionaram fortemente como braço político da esquerda a serviço do petismo, e agora esses líderes evangélicos estão a serviço do bolsonarismo.

Freio nos sindicatos

As sociedades, através de seus representantes eleitos, puseram um freio na fonte de alimentação dos sindicatos apoiando a iniciativa do Congresso Nacional, em desobrigar a contribuição sindical. Os sindicatos que atuavam muito mais como braço político da esquerda seguiam a cartilha orientada pela manutenção de seus representantes no poder, e deixaram de lado temas de interesse do desenvolvimento do País.

Sindicatos calados

Ao perderem sua fonte de renda desapareceram do cenário, a maior prova disso foi a aprovação da MP 1045, que viola direitos dos trabalhadores e não teve nenhum grito, nenhuma ação e nenhuma manifestação em frente ao Congresso pelos sindicatos representantes dos trabalhadores. Parece que o ativismo contra o voto impresso seria mais importante que o décimo terceiro do trabalhador.

Imunidade tributária

As igrejas evangélicas, da mesma forma, correm um sério risco de arrumação, como aconteceu com os sindicatos. Já existe movimento de bastidores no Congresso Nacional e no próprio judiciário, de rever o status de imunidade tributária para igrejas evangélicas. Grande parte da sociedade está reagindo a esse ativismo.

Gaúchos pela saúde

O presidente do Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre, Henri Siegert Chazan (foto), apresentou ao ministro Onyx Lorenzoni (DEM), do recém criado Ministério do Trabalho, pautas de modernização da regulação trabalhista, com foco na área da saúde. "Tivemos avanços nos últimos anos, mas ainda é preciso ir além para qualificar os serviços", defende. Onyx possui extensa vida dedicada à melhoria dos hospitais. Estiveram também presentes na reunião com o ministro, Bruno Sobral de Carvalho e Clóvis Queiroz, diretores da Confederação Nacional da Saúde.

Regras eleitorais

O plenário da Câmara deve continuar esta semana a votação de regras eleitorais. Também está prevista a votação da primeira parte da polêmica reforma tributária, que inclui mudanças no Imposto de Renda.