A adoção de rígidos mecanismos de governança como necessários para a retomada do crescimento econômico brasileiro, foi defendida pelo ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes, fundador da Rede Governança Brasil, em reunião com cerca de 100 empresários de Brasília, que ficaram estarrecidos com o desperdício de dinheiro público nos estados, apresentados pelo ministro, que defendeu a necessidade de um plano sólido nesta área para que os planos nacionais em andamento não sejam descartados a cada novo governo.

Estado mais eficiente

Augusto Nardes (foto) traçou metas para mostrar como tornar o Estado mais eficiente. "Vemos que os empresários são os que sofrem mais e que chegam até a ir à falência, ao contrário do Estado. "Eu fui buscar o exemplo dos empresários na governança corporativa para implantar a governança pública no TCU", revelou o ministro.

Milhões jogados no lixo

O ministro do Tribunal de Contas da União disse que o grande problema do País é começar obras e não terminar. "Vemos obras inacabadas, prédios abandonados, em toda a Nação." Ele afirmou que o TCU fez recentemente um levantamento nos Tribunais de Contas dos Estados (TCEs) e chegou a 14 mil obras inacabadas, "cerca de R$ 150 milhões jogados lixo". Segundo Nardes, "isso é falta de governança, é falta de avaliação de risco".

Falta avaliação de risco

No entendimento de Augusto Nardes, "tomar decisão de iniciar uma obra sem avaliar bem é botar dinheiro fora, e isso é permanente dentro da estrutura do Estado brasileiro. Falta avaliação de risco, falta governança, e a consequência disso é o brasileiro não receber resultados. Aconteceu com creches, com postos de saúde, com as UPAs, entre outros". A governança, acentuou o ministro, "tem uma central que pode mudar essa situação, diminuir o prejuízo, diminuir a fraude, o desvio, e buscar eficiência de racionalização do dinheiro público". Nardes disse que os estados estão recebendo bem as propostas de governança. "O Rio Grande do Sul já implantou. Temos 12 estados, hoje, com a governança em implantação".

Centro de Governança

O ministro considera muito importante o "Centro de Governança", proposta que há bastante tempo tem feito ao Palácio do Planalto, sem ter conseguido uma definição a respeito. Agora o novo chefe da Casa Civil, ministro Ciro Nogueira (PP), prometeu dar andamento à proposta. "Os pilares da nação têm que ser priorizados, cada ministério tem que debater os temas centrais. A intenção é implantar em todo o Brasil. Sem essa priorização você faz muito desperdício de dinheiro público." Segundo Augusto Nardes, "o ministro Ciro Nogueira assumiu o compromisso de implantar a governança em todo o Brasil".

Recursos para armazenagem

O deputado federal gaúcho Jerônimo Goergen (PP) alerta que "se depender dos recursos oficiais, o Brasil levaria 50 anos para acabar com o déficit de armazéns, isso se não houvesse nenhum aumento da produção de grãos". Por isso, o parlamentar pediu a realização de audiência pública à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, da Câmara dos Deputados, "para discutir a suspensão de recursos para armazenagem".