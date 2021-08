Agosto mostra sua cara. Esta semana se inicia no rumo de datas trágicas como os 24 de agosto (suicídio de Getúlio Vargas) e 25 (renúncia do presidente Jânio Quadros). Parece que todos os mandos e desmandos estão a se concentrar para formar as nuvens de tempestade.

Fatos e sequelas

Não obstante uma série de fatos secundários nesse contexto, que aparecem estrondosamente na mídia, deve-se destacar três passos importantes que foram dados na semana passada e que devem produzir fatos novos a partir desta segunda-feira: o desfile militar na Praça dos Três Poderes, em Brasília; a implosão da CPI da Covid pelo líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (DEM-PR, foto), e a prisão sob acusação de crime de opinião do presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, ex-deputado Roberto Jefferson (PTB-RJ). Todos terão sequelas.

Perdendo a paciência

Não se pode comparar os blindados ingênuos do almirante Almir Garnier com os tanques ferozes do general Henrique Teixeira Lott, que desceram da Vila (Militar, no Rio) em 11 de novembro de 1955 e derrubaram dois presidentes numa tacada, Carlos Luz, interino, e Café Filho, licenciado. Os carros da Marinha, contudo, serviram para desencadear dois processos políticos: um deles é que os militares, pelo menos no Comando Militar do Sul, têm explicitado a interlocutores que estão a perder paciência com o presidente Jair Bolsonaro, que usa seus nomes em vão; o outro são grupos políticos radicais e revanchistas a quererem usar o fato do convite desastrado em data inconveniente para botar as Forças Armadas no corner, usando de certas forças legais e/ou constitucionais. Cutucando a onça com vara curta.

Casca grossa

No caso da CPI do Senado, pela primeira vez, os senadores nortistas tiveram pela frente um político sulista casca grossa que foi botando os "pontos nos is". Resumindo ao máximo, Ricardo Barros acusou a CPI de prestar desserviço ao Brasil, pois não conseguiu derrubar o presidente da República, objetivo principal, e só conseguiu tirar do mercado brasileiro os fabricantes de vacinas internacionais.

De faca na mão

Ninguém vai querer fazer negócio com um freguês que já recebe o vendedor de faca na mão, seria o resumo de todo aquele pandemônio da quinta-feira passada, em que o parlamentar paranaense, entre outras coisas, disse que a CPI mente. Isso sepulta a comissão como desestabilizadora do governo. Se não tirar Bolsonaro do Palácio do Planalto até o fim do mês, pode encerrar seus trabalhos, pois perderá a credibilidade e a cobertura da mídia independente.

Figura maldita

Por fim, a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson, peixe graúdo, colocado atrás das grades pelo ministro Alexandre Moraes, no bojo de um inquérito de competência duvidosa. Crime de opinião deu cadeia no Brasil nos idos dos anos 1970. Roberto Jefferson é uma figura maldita para alguns setores importantes da mídia e da esquerda. Entretanto, ao bater palmas, seria bom lembrar que pau que bate em Francisco, também bate em Chico. O Supremo dá um passo perigoso. Agosto continua o mesmo.