Reforma política

O plenário da Câmara dos Deputados rejeitou nesta quarta-feira o chamado Distritão e aprovou a volta das coligações partidárias nas eleições proporcionais (para deputados federais, estaduais e vereadores). Por modificar a Constituição, a proposta precisa ser aprovada em dois turnos na Câmara e no Senado para valer nas eleições de 2022. As mudanças precisam ser promulgadas até o início de outubro.

Aniquilamento dos partidos

Para o deputado federal gaúcho Alceu Moreira, presidente do MDB no Rio Grande do Sul, com relação ao Distritão, é um gesto absolutamente acertado, pois o Distritão é o aniquilamento da construção partidária. De acordo com o parlamentar, "com o Distritão, você não consegue permitir, por exemplo, fazer o que fizemos no Rio Grande do Sul, de projetar a candidatura das mulheres, estimular a candidatura das mulheres, estimular a candidatura da juventude, buscar pessoas para participar do processo de construção de projeto para o Estado, trazer gente para o partido. Tudo isso ficaria prejudicado, então está correta a rejeição", acentuou Alceu Moreira.

Coligações, um retrocesso

Na avaliação de Alceu Moreira, as coligações são "um retrocesso". A coligação, na verdade, acentua o congressista, "é uma quantidade de pequenos partidos com seus caciques, e que viram, no fim da coligação, a impossibilidade de se impor. Nós vamos lutar para que, no Senado, se derrube isso".

Andar das reformas

Na opinião de Alceu Moreira, "todas as reformas vão acabar sendo votadas, porque (o presidente da Câmara) Arthur Lira (PP-AL) tem essa forma de colocar. A reforma tributária, que, na verdade, não será uma reforma tributária, será essa reforma do governo federal, que trabalha muito mais a questão da renda, tem uma série de pontos discordantes que o relator acatou de uns e não acatou de outros, mas tenho certeza que irá à votação". Para Alceu Moreira, "as reformas tributária e administrativa serão votadas até o final do ano".

Quebra de patentes

O Senado aprovou projeto que autoriza a quebra de patentes temporárias de vacinas e insumos em situações de emergência sanitária ou calamidade pública, que é o caso da pandemia de Covid-19. Para o autor da proposta, o senador gaúcho Paulo Paim (PT), "o Brasil tem condições, sim, de produzir vacinas e medicamentos sem precisar depender de outros países. Isso é fundamental".

Westphalen em recuperação

Devido às graves consequências causadas pela Covid-19, o deputado federal gaúcho Pedro Westphalen (PP) segue em licença médica até o fim do mês de agosto, para dedicar-se ao tratamento. Por esse motivo, não está participando de votações e demais atividades da Câmara dos Deputados.