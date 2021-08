Está em análise no Senado projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados que propõe recursos para a agricultura familiar e a prorrogação de condições para o pagamento de dívidas. O projeto aprovado para recompor pontos vetados em projeto anterior é de autoria do deputado Pedro Uczai (PT-SC) e outros. As medidas constantes do substitutivo do deputado Zé Silva (Solidariedade-MG) retomam pontos vetados pelo Executivo no PL 735/20 e pretendem diminuir o impacto socioeconômico da Covid-19 nesses produtores, devendo ser adotadas até 31 de dezembro de 2022.

Jovens agricultores

O deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB, foto) visitou 60 municípios do Rio Grande do Sul durante o recesso parlamentar e fez um balanço sobre o que ouviu, principalmente dos jovens agricultores, sobre o momento da agricultura familiar e suas necessidades.

Internet e energia elétrica

Segundo Heitor Schuch, "para que os jovens permaneçam no meio rural, duas coisas são essenciais. Sem internet eles não têm como ficar, porque eles têm aulas, têm que fazer trabalhos, pesquisas e não têm como acessar". Sem isso, afirmou o parlamentar, "a gurizada vai embora". Essa é a primeira questão. Tem outro grupo que também os jovens se incluem. "Defendem a necessidade de internet, mas reclamam que se não tiver energia elétrica com força para a gente poder colocar maquinário, motores e sair do serviço braçal para trabalhar de forma mais tranquila; a gente não vai ficar no campo."

Malha fina da Receita

A terceira questão identificada por Schuch em seu levantamento é o problema dos agricultores já mais consolidados, não grandes proprietários. "Às vezes, tem 10 hectares de terra; mas ele tem, por exemplo, um bom plantel de suínos, ou um bom plantel de vacas, ele está caindo na malha fina da Receita Federal por causa do preço dos produtos agrícolas que aumentou. Com isso acontece o quê? No Imposto de Renda, a tabela é R$ 142 mil, e está parado nisso acho que há uns 10 anos."

Não tem lógica

Segundo o congressista, "o produtor está vendo que mesmo com a produção que ele tem, acaba pagando Imposto de Renda. Mas isso não é o lucro de R$ 142 mil, isso é o movimento. Então a gente tem que mexer urgentemente nessa tabela para que esse agricultor de cinco ou 10 hectares de terra não acabe caindo num Imposto de Renda. Seria como ganhar salário-mínimo e ter que contribuir com a Receita. Não tem lógica nenhuma isso".

Enquadramento do agricultor

Na última questão identificada no levantamento, o parlamentar acredita que não haverá tempo hábil para uma solução. "Não vamos conseguir avançar este ano, porque não vai dar tempo. Por isso, acredito que o enquadramento do agricultor deverá ser jogado para o Plano Safra".