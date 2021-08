Cancelada reunião entre os Poderes

FOTO

Clima tenso em Brasília nesta quinta-feira. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux surpreendeu a todos, com um novo discurso para anunciar o cancelamento da reunião entre os Chefes dos três Poderes, inicialmente prevista para ocorrer nesta semana. O magistrado afirmou que “diálogo eficiente pressupõe compromisso permanente com as próprias palavras”. O presidente da corte maior do país foi breve, mas bastante eloquente em sua manifestação, em nome da corte cujos membros vêm sendo atacados pelo presidente Jair Bolsonaro.

Sem moderação

O magistrado fez referência à conversa que teve, no dia 14 de julho, com o presidente da República oportunidade em que o chefe do Executivo prometeu moderar o discurso belicoso em relação aos ministros que integram o STF, assim como cessar os ataques permanentes ao sistema eleitoral. Ao encerrar, Fux disse que, “infelizmente, não temos visto” comprometimento com as próprias palavras no cenário atual.

Recado claro do STF

O presidente do Supremo deu um recado claro ao presidente Bolsonaro, na linha do acabou a conversa. “O Supremo Tribunal Federal, de forma coesa, segue ao lado da população brasileira em defesa do Estado Democrático de Direito e das instituições republicanas, e se manterá firme em sua missão de julgar com independência e imparcialidade, sempre observando as leis e a Constituição”, acentuou o presidente do Supremo em nome da corte.

Sistema eleitoral

As discussões que envolvem a Reforma Eleitoral na Câmara dos Deputados seguem com uma série de manobras entre os partidos que impedem que as propostas sobre a questão eleitoral sigam mais rapidamente. Hoje são três frentes de trabalho no Congresso que podem mexer em boa parte das regras das eleições brasileiras, segundo o deputado Orlando Silva (PCdoB/SP): Voto impresso, código eleitoral e a modificação do sistema eleitoral, que institui o “Distritão” para 2022 “com o enfraquecimento do papel dos partidos”. Se o sistema proporcional for mantido, o Distritão será enterrado. Voltariam as coligações na proporcional.

Sigilo do Voto

Na opinião do congressista, “com o voto impresso há o risco de quebrar o sigilo do voto”. Alertou, “O que está por trás desse processo é abrir margem para questionar a legitimidade da eleição no Brasil”.

Clima quente também na Câmara

A Câmara dos Deputados, com debates acalorados e até confrontos e ameaças entre o deputado Henrique Fontana (PT/RS) e o deputado Eduardo Bolsonaro (PFL/SP) aprovou o texto-base do projeto que abre caminho para a privatização dos Correios. Depois de terminada a etapa de análise dos destaques, o projeto segue para o Senado onde a chapa também vai esquentar. Fontana e Bolsonaro discutiram em altos brados. O presidente, Arthur Lira (PP/AL) desligou os microfones até os ânimos se acalmarem. Fontana quer que o pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro seja discutido no plenário.