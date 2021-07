Metralhadora com balas de festim

Esta será mais uma semana da CPI da Covid. Em Brasília, o palco da CPI vai predominar em relação ao plenário (foto) do Senado no noticiário. Do lado do presidente da República, a tendência é o vocabulário do debate político enriquecer-se com o palavreado das peladas dos jogos juvenis de futebol; do lado do Senado Federal, espera-se que a CPI abra fogo cerrado com sua metralhadora giratória que, entretanto, só vem disparando balas de festim.

Expressão escatológica

O presidente já demonstrou seu apreço pela comissão de inquérito com uma expressão escatológica para desmerecer a carta que lhe foi enviada pela mesa da CPI, pedindo explicações. Documento impróprio, dizem alguns parlamentares, pois a CPI, dizem alguns congressistas, não tem essa prerrogativa. Algo claro, "mas que serve para demonstrar como a carreta saiu do trilho".

Sem constrangimento

No seu quadrilátero, a CPI promete nesta semana entrante, continuar com depoimentos de funcionários subalternos e de lobistas imprecisos. Nada que esteja dentro do feixe de poderes do Senado para criar qualquer tipo de constrangimento ao alvo da comissão, o presidente da República, bode expiatório para catapultar candidaturas regionais.

Figuras centrais em evidência

Este parece ser o objetivo preciso da comissão, qual seja, manter em evidência as figuras centrais da mesa e do plenário, todos candidatos a cargos majoritários em seus estados, com exceção do relator, Renan Calheiros (MDB-AL), que está ali para cobrar uma conta da derrota que sofreu lá atrás, quando tentou se reeleger presidente do Senado.

Chumbo grosso

Já o presidente trás seus adversários para seu terreno preferido, que é a luta corpo a corpo, sem dó nem piedade. Qual é esse quarto escuro? Seu alvo preferido são mazelas, processos, acusações, boatos e segredos (pessoais e políticos) dos senadores. Essa é a contramedida para as tentativas de envolvê-lo em negociações suspeitas. Aí sim, vem chumbo grosso. Bem ao feitio do candidato Bolsonaro.

Popularidade de Bolsonaro

Enquanto isso, os verdadeiros adversários eleitorais do presidente da República dão gargalhadas. A aliança de esquerda liderada pelo PT, que se agrupa em torno da pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mantém-se quieta, na moita, enquanto a popularidade de Bolsonaro despenca a níveis perigosos, ou seja, a números que indicariam algum risco de ele não chegar ao segundo turno. Isso, entretanto, é prematuro.

Em busca de um nome forte

Não há, ainda à vista, uma candidatura alternativa que possa ocupar o espaço de um nome forte na área das chamadas minorias capaz de tirar o presidente Bolsonaro do segundo turno. Passando para a centro-esquerda, esses arrependidos de 2018 dificilmente vão se juntar numa força coerente; pensam os marqueteiros do Palácio do Planalto.

Nome forte para as minorias

Nesse particular, a única novidade relevante a registrar foi a súbita projeção do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que, ao revelar sua orientação sexual, assume o protagonismo do segmento das chamadas minorias, que não tinham um nome forte para as representar. Entretanto, ainda é muito recente para uma previsão consistente.