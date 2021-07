Espuma também mata, se for muita, pode confundir a errar o caminho ou acabar sufocando. Esta será a semana da espuma, turbinada pelos dois grandes factoides que tomaram conta do País: a dos que reuniram mais de 100 delitos para propor o impeachment do presidente da República e as acusações de crime de prevaricação por não sair atrás de uma denúncia de corrupção na compra de vacinas.

Sem crime de responsabilidade

Na real, nenhuma das duas pode configurar um crime de responsabilidade do chefe do governo. Não se pode deixar levar por essas colocações como se fossem fatos sérios e relevantes. Basta um sopro de um acadêmico de Direito para derrubá-los. Isso os políticos sabem, e só agitam tais notícias contando com a credulidade do público desavisado, com objetivo de manter no ar a disputa eleitoral. Cuidado, a faca pode virar o fio.

Superdenúncia não existe

No caso específico, não há como levar a sério a expressão "superdenúncia", que, como diz o nome, pretendendo multiplicar seu poder, na verdade, é uma falácia. Tal expressão não faz parte do arcabouço legal que poderia sustentar um pedido de impeachment do presidente, portanto, sem valor legal. O impeachment virou galhofa? Derrubar um presidente dentro dos ritos democráticos é coisa séria, para ser tratada com tamanha leviandade, sem base legal ou viabilidade política? Superdenúncia não existe. Ponto.

Venda de vacinas

A segunda fonte de espumas são as denúncias de corrupção apresentadas na CPI da Covid (foto) como algo sério, tratando da venda de vacinas indianas. Essas são mais infantis, piores ainda, pois se quer responsabilizar penalmente o presidente da República por um crime que não chegou a se concretizar. Ele teria pensado, mas não fez. Por isto, é um delinquente? Seja porque a denúncia amplificada não apresenta nenhum fato relevante, ou é um exagero imaginar que o chefe do Executivo deva sair pelos ministérios a interrogar funcionários, e procurar crimes atrás das portas cada vez que alguém lhe diz que isto ou aquilo está sendo tramado. Na verdade, a compra das vacinas não se realizou e o pagamento não foi completado. Ou seja: ele está sendo acusado de participar de um crime que não ocorreu.

Papel do Senado

O Senado parece ter perdido a noção de seu papel como a casa dos "sêniores", dos anciãos, dos sábios, de onde saiu o seu nome, Senado. Ele deriva de uma das instituições mais antigas da humanidade, quando ainda nas tribos trogloditas os velhos sobreviventes davam conselhos de moderação e bom-senso aos jovens guerreiros caçadores. No Brasil independente, a Câmara Alta sempre teve o papel de coibir exageros de outras instâncias legislativas.

Palanque eleitoral

Isso é importante, pois os observadores mais atentos da cena política em Brasília já estão advertindo que essa CPI da Covid perdeu seu foco e sua serenidade. Há uma expectativa de que esse instrumento de controle do Legislativo recupere sua imagem austera. A CPI tem como fundamento oferecer alternativas a problemas graves. É muito perigoso que se transforme em palanque eleitoral, como está transparecendo. Gerando tanta espuma, em vez de atingir o seu alvo, o presidente da República. Pode afogar a si própria.