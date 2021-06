A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para instituir o voto impresso corre o risco de ser derrubada na Câmara dos Deputados. Onze partidos fecharam questão contra. A comissão que analisa a PEC fez pedido coletivo de vista do relatório defendido pelo presidente Jair Bolsonaro, apresentado pela deputada Bia Kicis (PSL-DF). A ideia seria renegociar o texto elaborado pela parlamentar de Brasília. Uma vez rejeitada, a proposta é arquivada e não pode mais ser apresentada na mesma legislatura.

Guerra judicial

Para os partidos que lideram o movimento, mudar as regras geraria incertezas. As siglas representam aproximadamente dois terços do Congresso 326 deputados federais e 55 senadores. A decisão pode desencadear uma guerra judicial do processo eleitoral.

Exemplo para vários países

"O voto impresso não contribui para a democracia", diz o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Já para a deputada federal gaúcha Fernanda Melchionna (PSOL), "o processo eleitoral brasileiro é um exemplo para vários países". A deputada Bia Kicis (foto), autora do projeto, se esforça para que a PEC seja aprovada no Congresso até outubro, a fim de que seja válida nas eleições de 2022.

Aumentar a confusão

"Voto impresso, na minha opinião, é só para gastar mais dinheiro e mudar todo o sistema que está aí há 20 anos", argumentou o deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB), acrescentando que o atual sistema "já fez 13 eleições e não deu nenhum problema. Então, voto impresso, é voltar no tempo, no espaço, e não resolve absolutamente nada, a não ser aumentar a confusão se tiver que recontar voto".

Parcerias que funcionam

É exemplo para o Brasil o programa do Rio Grande do Sul de incentivo ao acesso asfáltico, que viabilizará em Bento Gonçalves a construção da rotatória da ERS-444, no acesso à Vinícola Aurora. A parceria, proposta como lei pelo deputado estadual Sérgio Turra (PP), possibilita obras de pavimentação mediante o abatimento do valor no ICMS devido.

Tucanos voando juntos

O governador Eduardo Leite anunciou o início da obra na semana passada ao prefeito Diogo Siqueira, seu companheiro de PSDB. O investimento será de R$ 1,7 milhão. A obra terá início nos próximos dias e deve ser concluída ainda neste semestre. O município também contribuirá na empreitada, a partir de lei de incentivo local, com serviços de hora-máquina para realização da rotatória.