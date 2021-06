Abertura de empresas

Encaminhada ao Senado a Medida Provisória 1040/21, aprovada pela Câmara dos Deputados na semana passada. A proposta faz várias mudanças na legislação, a fim de eliminar exigências e simplificar a abertura e o funcionamento de empresas, buscando melhorar o chamado "ambiente de negócios".

Acionistas minoritários

Normas de proteção de acionistas minoritários de companhias abertas atribuem privativamente à assembleia-geral a deliberação sobre a venda de ativos ou a contribuição para outra empresa, caso o valor da operação seja de mais de 50% do valor dos ativos totais da companhia segundo o último balanço aprovado.

Maior segurança jurídica

Para o deputado federal gaúcho Giovani Feltes (MDB), "a mudança da legislação empresarial melhora o ambiente de negócios, e vai numa linha positiva para que os empreendedores sintam-se com maior segurança jurídica, facilitando o investimento e criando rendas. Espero que o Senado possa avaliar isso o mais rapidamente possível".

Mais investimentos

Segundo o parlamentar, "ações em múltiplos estados, com a liberação de funcionamento de empresas muito mais célere, já estão ocorrendo". Na opinião de Feltes, "antes levava semanas, meses, para abrir uma empresa, hoje, ainda demora, mas está mais rápida, como é caso do Rio Grande do Sul, que ganhou enormemente em termos de tempo, e isso, com certeza, é um facilitador para que as pessoas sintam-se ainda mais impelidas a investir".

Brasília colorida com os ipês

Nem tudo são brigas, ofensas, que estiveram em alta na última semana, principalmente, no Congresso Nacional, em Brasília. Os ipês espalhados pela cidade trazem a abertura da temporada da seca, mostrando o lado bonito da cidade, um colorido especial para quem mora ou passa pela capital da República. O governo do Distrito Federal plantou, nos últimos anos, cerca de 3,5 milhões de árvores pelas ruas a avenidas. Destas, 700 mil são ipês. As árvores frondosas exibem as cores amarela, roxa e rosa.

Patrimônio ecológico

Cada espécie tem um momento distinto para florescer. Em junho e julho, a capital federal é recoberta pela beleza da floração dos ipês-roxos, com a ajuda delicada dos ipês-rosa, que desabrocham em agosto. Os mais exuberantes da espécie vêm em seguida, os ipês-amarelos de Brasília. Os ipês são tombados como patrimônio ecológico da capital federal.

Uso de máscaras

Os otorrinolaringologistas percebem uma mudança em suas observações clínicas. O uso de máscaras de proteção contra o coronavírus vem ajudando na redução de doenças respiratórias de forma geral. Assim como as medidas de higiene, os médicos continuam orientando o uso de máscaras contra a Covid-19, o que evita outros problemas de saúde.

Corredor Turístico

O projeto "Corredor Turístico", formado pela Associação de Turismo do Litoral Norte e Costa Doce do Rio Grande do Sul, foi destacado pelo deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT). Segundo o parlamentar, "a rota ecológica precisa ser preservada, mas também visitada".