O deputado federal gaúcho Bibo Nunes (PSL) considera incontestáveis as manifestações de rua em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Destacou o passeio de motocicleta, ocorrido no dia 12 de junho, em São Paulo, como exemplo. O congressista está convidando os moradores da região Sul para participarem de mais uma motociata no dia 10 de julho, em Porto Alegre. Disse que a "Cavalgada do Aço" será a verdadeira voz das ruas e a maior manifestação motociclística do País.

Votações antes do recesso

Questionado sobre quais as votações que aconteceriam ainda no primeiro semestre no Parlamento, disse que "o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), quer votar a reforma política antes do dia 15 de julho, antes do recesso. Acho muito difícil". Na opinião do parlamentar, "na reforma política, uma coisa que não vai passar, e antes ia passar, é o Distritão. Acho que não passa, a maioria era a favor, mas Bolsonaro falou para a bancada que o Distritão o prejudicaria, pois só o Eduardo Bolsonaro elege oito parlamentares com seus votos. E com o Distritão, elegeria um só."

'Não aguento mais o PSL'

Segundo Bibo Nunes (foto), "tanto faz aprovar ou não o Distritão, mas como é bom para o Partido Novo, vou contra". O congressista assinalou que defende a janela eleitoral para trocar de partido. "Essa eu sou a favor, e acho que a janela pode passar, o que pode complicar é o Senado." Na opinião de Bibo Nunes, "o ruim é que expulsaram o Rodrigo Maia (sem partido), senão ele iria lutar pela janela para poder mudar de partido, uma pena que expulsaram ele. Para mim, é bom se tiver uma janela, não aguento mais o PSL. Não aguento mais, não tem como sair". Caso a janela seja aberta, o parlamentar gaúcho vai para o Patriota. "Fui o deputado que mais defendeu o Patriota em nossa reunião na quarta-feira passada. O presidente também."

Criação do 'Centrinho'

Bloco de terceira via é batizado de "Centrinho" por antigos aliados do "Centrão". A busca por uma candidatura única nas fileiras do centro não vingará para as eleições de 2022, acreditam alguns parlamentares. A desistência do apresentador Luciano Huck reduziu ainda mais as opções dos envolvidos na tentativa de construir uma frente alternativa à polarização entre o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Terceira via

O líder do PT na Câmara dos Deputados, o gaúcho Elvino Bohn Gass, afirmou que "Lula vai estar no segundo turno, e o presidente Bolsonaro está criando todos os fatos para manter sua base junto com ele". Para o parlamentar, "é muito difícil criar uma terceira via e, neste caso, a entrada do Lula é a força para todos que defendem a democracia".