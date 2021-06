PSDB cevando Eduardo Leite a 2026

O governador Eduardo Leite (PSDB) está a um passo da candidatura presidencial. Na semana passada, seu nome ganhou fôlego na esteira do lançamento pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso da pré-candidatura do senador Tasso Jereissati como nome tucano para competir no primeiro turno em 2022. Veterano, Tasso é um nome forte dentro do PSDB, mas a opção gaúcha parece mais adequada ao projeto político desse partido, que está pensando mais no futuro e na fórmula de alternância no poder do que nas refregas do ano que vem.

Cientista político profissional

Liderado por um cientista político profissional, FHC (foto), o PSDB tem consciência de que a eleição de Bolsonaro não foi um acidente de percurso, como se quer fazer crer, mas um processo normal em todas as democracias modernas: alternância do poder. Sai o PT esquerdista, entra o PSL direitista (isso antes de se converter nessa bagunça política atual, sem configuração partidária, mas forte coloração ideológica). O mais é tudo detalhe de um processo dessa natureza. Por isso, o partido está pensando em jogar na alternância em 2026, seja quem for o presidente eleito o ano que vem. Eduardo Leite é o nome.

O recatado anti-Ciro

Esse é um projeto efetivamente de longo prazo. No primeiro turno os tucanos oferecem ao Brasil seu jovem quadro, um moço bonito, bem falante, calmo e educado, bem diferente de seus antecessores, os barulhentos Lula e Bolsonaro. Seria uma alternância além das ideologias e das configurações políticas, mas de geração e de postura. Com o recall da campanha de 2022, ele seria um nome forte. O exemplo é o ex-governador Ciro Gomes (PDT), que sempre arranca bem devido a essa capilaridade de seu nome. Entretanto, não passa em frente. O recatado Eduardo Leite seria o contraponto ao explosivo cearense, o anti-Ciro. É uma aposta bem pensada, dizem os marqueteiros do mercado eleitoral.

Leite voando mais alto

Essa é uma proposta de estratégica mirabolante, mas está circulando e sendo analisada nos meios políticos. Mais pé no chão, as dissidências tucanas veem no governador gaúcho uma alternativa ao governador de São Paulo, João Doria, que é considerado nesses meios, uma figura tóxica no PSDB, gerando divisões e reações entre possíveis aliados, inviabilizando, assim sua pré-candidatura a presidente da República, como era seu plano. Neste sentido, essas lideranças admitem que Leite poderá não ter até 2022 condições objetivas de vencer Lula e Bolsonaro, talvez nem mesmo outros do bloco intermediário, como Ciro, Sérgio Moro, Mandetta ou outros nomes mais conhecidos, mas seria um pré-candidato imbatível numas prévias partidárias do PSDB.

Futuro do partido

A comunidade tucana adora o gaúcho e vê nele o futuro do partido. Com isso, estão vendo que, em 2026, o pelotense poderá ser o furacão que se espera, pois só com ventos muito fortes a favor alguém chega à rampa do Palácio do Planalto. Mesmo com 5% ou 6% no primeiro turno, ele terá visibilidade para se manter na crista da onda por quatro anos e chegar à próxima eleição como a nova mensagem, como a opção de alternância. Leite é o político moderno, dizem. Tem a juventude a seu favor.