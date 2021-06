O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI) defende uma reforma capaz de eliminar as distorções atuais e incentivar o investimento no País. Na avaliação de Robson Braga de Andrade, "a reforma tributária só será eficaz se for ampla".

Atravanca a competitividade

Segundo Robson Braga, "a crise sem precedentes gerada pela Covid-19 demonstra que é preciso resolver de uma vez por todas o principal gargalo que atravanca a competitividade do Brasil".

Sistema de cobrança

O presidente da CNI disse que "o distorcido, complexo e oneroso sistema de cobrança de impostos sufoca empresas, afugenta investimentos, inviabiliza exportações, favorece as importações e impede o desenvolvimento econômico e social do País".

Reforma ampla e total

Para Robson Braga, "é fundamental que seja realizada uma reforma tributária ampla, completa e total, que simplifique e torne mais racional o emaranhado de tributos cobrados por União, estados e municípios".

A caminho da frustração

O deputado federal gaúcho Giovani Feltes (MDB) destaca a posição do presidente da CNI, mas acredita que tanto ele quanto o presidente Robson Braga acabarão frustrados com os rumos da reforma tributária que vem caminhando no Parlamento. Afirmou que "após o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), acabar com a comissão que tratava da reforma tributária, a expectativa é que, mais uma vez, não saia uma reforma ampla e racional como defende a maioria".

Estagnação econômica

"A unificação de PIS-Cofins vai aumentar a carga tributária", alerta o ex-presidente da CNI, senador Armando Monteiro (PTB-PB, foto), durante seminário virtual realizado pelo Correio Braziliense. Afirmou que o País somente sairá do "pântano da estagnação econômica" com uma reforma tributária ampla. O parlamentar não vê vantagens no fatiamento da reforma tributária, como vem defendendo o governo com a justificativa de que isso vai agilizar o processo. "A proposta do Executivo que unifica apenas tributos federais PIS-Cofins aumenta a carga tributária e faz o País perder competitividade", criticou.

Simplificação e desburocratização

Para o deputado federal gaúcho Daniel Trzeciak (PSDB), "a reforma tributária é fundamental para destravar a economia e gerar maior capacidade de investimentos no País". Na opinião dele, "uma legislação tributária extensa e complexa como a que temos hoje, não auxilia em nada no crescimento do País. É tempo de simplificação, de desburocratização, de menos tributo sobre o consumo, que é desigual, e, principalmente, de que não haja aumento da carga tributária".