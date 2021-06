Preparando a retomada

Da serra gaúcha, um exemplo de planejamento para retomada da economia. Em Bento Gonçalves (foto), a prefeitura acaba de apresentar a reestruturação da Via Gastronômica. O local abriga cerca de 80 empreendimentos, entre restaurantes, bistrôs, hotéis e rede de comércio. A obra prevê troca de passeio público, nova pavimentação em toda extensão da pista, revitalização dos equipamentos urbanos e alargamento de calçadas. Na primeira etapa, o investimento será de R$ 2,5 milhões. O projeto é uma idealização do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria Região Uva e Vinho e a execução será financiada pelo município.

Olhos no futuro

Para o prefeito Diogo Siqueira (PSDB), o olhar da gestão pública precisa também projetar o pós-pandemia, estimulando o maior ativo da cidade: o turismo. "Essa remodelação será um marco para o futuro de Bento, oferecendo mais segurança e estrutura para moradores e visitantes", afirma. A cidade possui cerca de 120 mil habitantes, mas, em 2019, recebeu 1,9 milhão de turistas. O calendário anual de eventos tem uma média de 1,5 mil iniciativas.

Sem descuidar da saúde

Se o turismo se prepara para a volta, a atenção é redobrada com a saúde. O Complexo Hospitalar de Bento Gonçalves passará de 40 para 120 leitos. A ampliação da estrutura, que prevê mais três andares de unidade de internação, além de obras de acessibilidade, só será possível graças ao aporte de R$ 5,4 milhões do município. Também segue em execução o novo bloco cirúrgico, um investimento de R$ 3,4 milhões. "Com as entregas, reduziremos o tempo de espera do paciente, principalmente para quem precisa de cirurgias. Bento será referência", reforça o prefeito. Um bom exemplo.

Gabinete paralelo

Intensa repercussão na mídia, desde o final de semana do vídeo da reunião do presidente Jair Bolsonaro com médicos e especialistas em saúde. Deputado federal e ex-ministro, o médico gaúcho Osmar Terra (MDB), que a CPI da Covid quer ouvir, disse, em nota, que "o chamado gabinete paralelo não passa de uma ficção política. A ciência não é seletiva ou exclusivista".

Audiência comum

Na opinião de Osmar Terra, "o presidente da República, Jair Bolsonaro, pode e deve ouvir opiniões diversas para tomar as mais relevantes decisões pelo povo brasileiro". Frisou que "a reunião divulgada recentemente ocorreu com a presença de vários especialistas, e consta na agenda oficial do presidente como uma audiência comum à atividade política".

Imunização de tripulantes

O deputado federal gaúcho Jerônimo Goergen (PP), brigando pela imunização dos tripulantes do transporte rodoviário internacional de cargas, está intercedendo junto ao Ministério da Infraestrutura para que recebam a vacina. No Rio Grande do Sul, em alguns municípios, como Uruguaiana, Porto Xavier e Jaguarão, os setores de epidemiologia já estão iniciando as imunizações da categoria. A Associação Internacional de Transportes Internacionais (ABTI) pressiona para que os trabalhadores da área sejam vacinados em todos os municípios que atuam em transporte internacional.