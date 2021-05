O senador gaúcho Luis Carlos Heinze (PP, foto), que tem estado num fogo cruzado na CPI da Covid, fez ao Repórter Brasília uma breve retrospectiva das CPIs e seus personagens. Lembrou que, em 2006, em seguida à realização da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Correios e a CPI do Mensalão, o Supremo Tribunal Federal e o Senado Federal publicaram uma extensa obra intitulada: "O Supremo Tribunal Federal e as Comissões Parlamentares de Inquérito". Heinze recorda que Renan Calheiros (MDB-AL) teria escrito no prefácio sobre a "imparcialidade às apurações". "Aspectos fundamentais para as futuras deliberações do Ministério Público e do Poder Judiciário", assim o parlamentar traça um paralelo com a atuação do senador alagoano na relatoria da CPI.