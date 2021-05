Têm melhorado na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e também no mercado como um todo, as expectativas de crescimento. Uma nova projeção da área econômica do governo mostra que a economia brasileira crescerá 3,5% neste ano. A anterior indicava expansão de 3,2%.

Aumento da arrecadação

Um bom indicador de recuperação dos negócios, na opinião do secretário especial da Fazenda, Bruno Funchal (foto), "é o aumento da arrecadação, registrado pela administração federal e também pelos governos estaduais". Na mesma linha aponta o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida. "A nova projeção de crescimento do governo central é conservadora, mas reflete o bom momento que estamos vivendo no lado econômico."

Expansão do PIB

A expansão do PIB esperada para cada um dos próximos quatro anos foi mantida pelo governo em 2,5%. Na pesquisa Focus, a mediana das projeções para 2022 foi de 2,33% para 2,38%. Para 2023 e 2024, continuou em 2,5%. Não aparecem nas estimativas sinais de aumento do potencial econômico. O investimento produtivo continua baixo, faltam reformas de grande alcance, e os recursos federais são escassos, embora haja dinheiro num orçamento paralelo para agradar aos aliados ocasionais de um governo sem partido.

Empobrecimento geral

"Nós viemos de alguns anos de resultados quando não pífios, do ponto de vista econômico, com PIB negativo", afirmou o deputado federal gaúcho Giovani Feltes (MDB). Segundo o parlamentar, "isso trouxe um empobrecimento geral da nação durante um longo período em que o PIB ou fica estagnado ou não acompanha nem o percentual que a inflação produziu".

Recuperar o que perdemos

Na opinião do congressista, "não significa necessariamente crescimento, riqueza, e sim recuperar o estágio em que nos encontrávamos alguns anos atrás".

Aceleração das vacinas

Percebe-se que há uma movimentação maior no ponto de vista econômico e nas arrecadações. Nos estados, têm sido bastante maiores do que as expectativas iniciais. "Isso é um indicativo, sim", referendou Giovani Feltes, acrescentando: "Imagino que se houvesse a aceleração da vacinação, criaríamos, aí sim, um cenário bem mais positivo para que, sustentadamente, a esse crescimento pudesse se dar, um trimestre sobre o outro, até percentuais maiores do que esses que estão sendo projetados".

Vacinas nas escolas

Com a queda da cobertura do calendário vacinal de 2020, a maior dos últimos 100 anos, o médico e deputado federal gaúcho Pedro Westphalen (PP) está determinado a lutar para que as vacinações voltem a ocorrer também nas escolas.

Proteção às crianças

O progressista e presidente da Frente Parlamentar de Imunização esteve em audiência com o Ministro da Educação, Milton Ribeiro. Westphalen solicitou a vacinação nas escolas em conjunto com o Ministério da Saúde: "Muitas doenças erradicadas no Brasil estão voltando, a exemplo do sarampo", alerta o parlamentar gaúcho.