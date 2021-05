PSDB Mulher discute prévias

O PSDB Mulher comemora 22 anos da sua constituição neste sábado (15). Nesta sexta-feira (14), haverá uma movimentação nacional com debate no YouTube, com o primeiro pré-candidato das prévias que o partido pretende realizar para escolher o representante tucano ao Palácio do Planalto, em 2022. A presidente e fundadora do PSDB Mulher, Yeda Crusius (foto), ex-governadora do Rio Grande do Sul, adianta que serão ouvidos todos os candidatos do PSDB, às sextas-feiras, a partir desta. Pela ordem de confirmação: João Doria, Tasso Jereissati, Eduardo Leite e Arthur Virgílio. Já foram realizadas lives com tucanos da base partidária, depois com seis presidentes estaduais dos maiores redutos do PSDB e agora com os pré-candidatos.

Só três querem prévias

Dos 27 diretórios estaduais do PSDB, só três - SP, RJ e GO - defendem a realização das prévias para definir o candidato do partido ao Palácio do Planalto ainda este ano. O maior interessado é o governador de São Paulo, João Doria, que já está trabalhando para pavimentar o caminho para tentar subir a rampa do Palácio do Planalto em 2022. Dirigentes tucanos de nove estados querem que a escolha do candidato seja no próximo ano.

Preços dos combustíveis

Está em análise na Câmara dos Deputados, projeto de lei dos deputados Nereu Crispim (PSL-RS) e Aline Sleutjes (PSL-PR), que cria o Fundo de Estabilização dos Derivados do Petróleo. A fonte de arrecadação é o imposto de exportação de petróleo bruto. "É fundamental que se crie uma reserva monetária ou um fundo para reduzir a volatilidade e baixar os preços cobrados das distribuidoras nacionais", argumenta o deputado federal gaúcho Nereu Crispim. Na opinião da deputada Aline Sleutjes, "a produção e o refino não podem ser tratados como simples negócios privados no caso dos derivados do petróleo".

Reduzir preço

O preço dos derivados do petróleo no Brasil é resultado da cotação do barril de petróleo e dos derivados no mercado internacional e da taxa de câmbio. Pela proposta, com o fundo de estabilização, as eventuais necessidades de importação de derivados de petróleo receberiam subvenção econômica. A proposta pretende reduzir o preço final do combustível para o consumidor.

Agricultura Familiar

A aprovação urgente do projeto que recompõe as verbas do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, para 2021, está sendo cobrada do governo pelo deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB). O congressista argumenta que o orçamento para este ano foi sancionado com cortes de R$ 2,5 bilhões. Schuch afirma que "o atraso no Plano Safra geraria prejuízo aos trabalhadores do campo, e que, por isso, precisa ser suplementado".