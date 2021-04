A liberdade de imprensa no Brasil tem sido um tema de debate permanente que se acentuou, nos últimos dias, com a divulgação do relatório da Associação Brasileira de Rádio e Televisão (Abert), e o Dia do Jornalista, na quarta-feira. O relatório mostra a violação à liberdade de expressão de pelo menos 189 profissionais e veículos de comunicação, além do assassinato de um jornalista pelo exercício da profissão. "O País está precisando de diálogo, paciência e paz", destacou o presidente da Abert, Flávio Lara Resende.

Ameaças, ofensas e intimidações

O relatório sobre liberdade de imprensa mostra que, em relação a 2019, houve um aumento de 167,85% no número de casos não letais, e de 142,3% no número de vítimas. Os dados chamam a atenção, em especial pelo fato de as agressões físicas, ameaças, ofensas e intimidações terem ocorrido em um ano marcado pela pandemia de Covid-19, quando medidas restritivas foram impostas à população para o combate ao novo coronavírus.

Sem censura e sem cerceamento

"Liberdade de imprensa é mais do que o direito que tem o jornalista de escrever e transmitir livremente, sem censura, sem cerceamento", afirmou o diretor da Associação Brasileira de Imprensa (ABI), em Brasília, o jornalista Hélio Doyle (foto). O diretor da ABI frisa que "para que a liberdade de imprensa seja real, é preciso que os veículos, de qualquer tipo, possam publicar e difundir seu conteúdo sem limites definidos por legislações autoritárias, pressões, constrangimentos e submissão aos poderes político e econômico". O jornalista enfatizou que "é preciso que as informações de interesse público sejam liberadas sem restrições, e que os profissionais não sejam perseguidos, ofendidos, agredidos e assassinados".

Seis agressões por minuto

De acordo com a ONG Repórteres sem Fronteiras (RSF), a qual já tive o privilégio de representar no Brasil, entre 180 países avaliados, o Brasil figura na posição 107 no ranking de liberdade de imprensa, a pior colocação desde o início da contagem, em 2002. O levantamento aponta que a imprensa sofreu 7.945 ataques virtuais por dia, ou quase seis agressões por minuto.

Dia do Jornalista, triste

No Parlamento, as opiniões de deputados são diversas no que diz respeito à imprensa. O vice-líder do PSL na Câmara, deputado federal gaúcho Bibo Nunes, registrou: "Dia do Jornalista muito triste. Nunca na história do Brasil se viu tanta imprensa se pautando pelo apoio financeiro". O deputado federal gaúcho Daniel Trzeciak (PSDB), jornalista de formação, disse à coluna: "Uma imprensa livre informa e combate a desinformação".