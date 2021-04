Candidatos ao Planalto

Sergio Moro permanece sem intenção de disputar a presidência da República ou qualquer cargo público. A decisão da Segunda Turma do STF não alterou os planos do ex-juiz, comandante da Lava Jato. Ele continuará atuando na política como um "player", em campo adversário de Jair Bolsonaro.

Recuo estratégico

Dos candidatos que poderiam ser considerados de centro tem ainda o apresentador Luciano Huck, que, pelo andar da carruagem, parece que continuará na Globo ou é uma estratégia de não entrar com força na bola dividida para chegar mais tarde, como alternativa. Pelo que notam analistas políticos, o apresentador recuou.

Opções reduzidas

Caso Sergio Moro e Luciano Huck realmente fiquem de fora das urnas, as opções de centro ficarão reduzidas. Já Ciro Gomes (PDT), que prometeu não deixar que Lula "ganhe essa lambança", ganha mais força e começa a melhorar o caminho para subir a rampa.

Tucanos com disputa interna

No PSDB, João Doria, que conquistou uma visibilidade positiva com a vacina do Butantan, também está caminhando para chegar ao Planalto. Antes, porém, tem que decidir em disputa interna com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, quem concorrerá nas eleições com a bandeira tucana. Nunca esquecendo que Aécio Neves voltou com muito barulho e terá uma influência significativa na escolha do candidato do PSDB para disputar o Palácio do Planalto.

Mineirinho de 'fala mansa'

Por outro lado, surge em meio à crise do coronavírus, apesar da pressão para a instalação da CPI, um "mineirinho de fala mansa", que começa a crescer no cenário político nacional. É Rodrigo Pacheco (DEM-MG, foto), mineiro de coração, que tem movimentado o mundo político e empresarial juntamente com Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, em reuniões seguidas, principalmente, com lideranças empresariais e nomes que representam um robusto PIB nacional, em São Paulo e outras capitais. Há quem observe que Rodrigo Pacheco pode se credenciar. Ele tem trânsito na maioria dos partidos para tentar também subir a disputada rampa do Palácio do Planalto. Nunca esquecendo que o ex-ministro Henrique Mandetta, também do DEM, vem trabalhando intensamente para disputar a presidência da República em 2022.