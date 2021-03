Alvo agora é Ernesto Araújo

Com a maioria dos senadores pedindo a saída do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, do cargo, em sessão tumultuada no Senado, os parlamentares fizeram duras críticas à atuação do chanceler na estratégia de conseguir vacinas de outros países. Senadores dos mais diversos partidos pediram a cabeça do chanceler e acusaram o governo de ter sido cruel com a população. Araújo negou que pretenda deixar o cargo, mas o Centrão já tem nomes para a vaga do ministro gaúcho. São citados, hoje, os senadores Antônio Anastasia e Fernando Collor.

'É nisso que acredito'

Com a voz embargada, o chanceler disse "ter feito todo o possível para ajudar o País na pandemia, assim como o presidente Bolsonaro. Estou dando toda a minha vida por isso, porque é nisso que eu acredito. Contarei aos meus netos que participei de um projeto bem-sucedido, que livrou o Brasil da corrupção, do atraso e da falta de condições. Tenho amor profundo pelo povo brasileiro", afirmou Ernesto Araújo. Pode ser o bode expiatório da vez. Agora convém a Bolsonaro.

Quebra de patentes de vacinas

Para o senador gaúcho Paulo Paim (PT), "o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, não respondeu às nossas perguntas no Senado". Na opinião de Paim, "há uma discordância total da nossa visão humanitária com a condução do governo. Não está claro como o Brasil vai votar na OMC (Organização Mundial do Comércio) em abril sobre a questão da quebra de patentes de vacinas. Lamentável".

Na mira dos presidentes

Ernesto Araújo está na mira do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do da Câmara, Arthur Lira, que realizaram reuniões com o embaixador da China e outros representantes do governo chinês tentando encontrar maneiras de comprar mais doses e agilizar o envio dos insumos para a produção da vacina da Fiocruz, que também veio da China. Pacheco e Lira ouviram dos chineses que, "com Araújo no Itamaraty, não tem conversa".

Clima esquenta na Câmara

Na Câmara, o clima também esquentou neste meio de semana. O Presidente Arthur Lira, afirmou que "erros não serão tolerados, e que remédios políticos no Parlamento são amargos". Deu "sinal amarelo" ao governo por erros na pandemia. Acentuou que "remédio legislativo pode ser fatal".

Reabertura do comércio

O deputado federal gaúcho Marcel van Hattem (Novo) defende a retomada das atividades do setor de turismo no Rio Grande do Sul. Segundo o parlamentar, somente em Bento Gonçalves, na Serra gaúcha, mais de 10 mil famílias dependem do turismo, que, segundo ele, também sustenta municípios como Gramado e Canela, entre outros. O congressista acredita que é possível conciliar a retomada das atividades econômicas com os cuidados para evitar a Covid.