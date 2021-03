Conscientização de atletas

O presidente Jair Bolsonaro assinou decreto que institui o programa Integra Brasil e estabelece o seu comitê gestor, amplia programa para conscientizar atletas de futebol e, com o esporte, promover os direitos humanos. "O programa Integra Brasil busca conscientizar os atletas de base e profissionais escolares e esportivos de todas as modalidades do futebol," explica a Secretaria-Geral da Presidência da República.

Esporte aliado da educação

O deputado federal gaúcho Danrlei de Deus (PSD) aplaude a iniciativa do governo, e faz algumas sugestões: "que bom que o governo está começando a pensar no esporte como uma arma em favor da educação". O parlamentar voltou a destacar que "o esporte é um grande aliado da educação e da saúde também, mas vejo esse programa como um programa secundário".

Apoio a estados e municípios

Na avaliação do congressista, que foi atleta profissional, e viveu as agruras da falta de apoio, "antes de aplicar esse programa nos jovens, nas crianças e nos adolescentes, tem que ter um programa primário, que dê possibilidade pelo governo federal de levar apoio aos estados e municípios para trazer para o ambiente esportivo esses jovens, essas crianças e adolescentes para que eles estejam inseridos no esporte".

Programa secundário

Para que isso funcione, acentua Danrlei de Deus, "esses adolescentes, essas crianças todas devem estar inseridas no ambiente esportivo". Na opinião do parlamentar, "é um belo programa, é um importante programa, mas ele é secundário, ele vem a partir do momento que a gente tem um programa de inserção de jovens, das crianças e adolescentes no esporte", sugeriu o parlamentar da bancada gaúcha.

Geração mais saudável

"No momento em que a gente conseguir inserir no ambiente esportivo nossas crianças, nossos jovens e adolescentes, com certeza, nós teremos uma educação melhor", disse Danrlei de Deus. O congressista argumenta: "a gente pode ligar o esporte à educação sempre, em turnos inversos, de várias formas, e com isso a nossa saúde ganha. Teremos uma geração mais saudável."

Reajuste no preço dos remédios

Num momento de crise, com a população amargando uma falta enorme de dinheiro, repercute bem na população, o projeto do senador gaúcho Lasier Martins (Podemos) que impede o reajuste anual dos preços dos medicamentos enquanto durar a crise nacional de saúde gerada pela pandemia de Covid-19.