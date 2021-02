PT quer Relações Exteriores

A Comissão de Relações Exteriores é estratégica para a oposição, pois poderá servir para contestar medidas adotadas pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que é ligado à ala ideológica do governo. Com a maior bancada na Câmara, o PT pretende usar sua preferência nas escolhas de comissões para fazer um contraponto à política externa de Jair Bolsonaro. O partido reivindica a Comissão de Relações Exteriores, até este ano comandada pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente. O indicado da legenda de oposição será o experiente e ponderado parlamentar Arlindo Chinaglia (PT-SP), que comandou a Câmara entre 2007 e 2009. Para o deputado federal gaúcho Bohn Gass (PT), "o Brasil tem que ser respeitado no mundo e não humilhado, como vem sendo até agora. Tem que se recuperar a credibilidade após o envergonhamento que a diplomacia brasileira tem causado".

Aumento dos combustíveis

O aumento do preço dos combustíveis foi outra decisão do governo criticada pelos parlamentares. Charles Fernandes (PSD-BA) lembra que esse já é o terceiro reajuste da gasolina só em 2021. O deputado exige que o governo federal controle o aumento dos combustíveis para evitar, segundo ele, uma paralisação em todo setor produtivo brasileiro.

Tudo aumentando

O deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT) disse que "apesar de o governo Bolsonaro ter prometido aos caminhoneiros que reduziria o valor do óleo diesel, a Petrobras aumentou o preço do produto em 5%. O deputado também critica o aumento no preço do gás de cozinha, que chegou a R$ 105,00 e da tarifa de energia elétrica, que teve alta de 14% em relação ao ano anterior. Pompeo acusa o presidente da República de terceirizar a culpa por suas ações aos outros Poderes.

Reforma administrativa

A Proposta de Emenda à Constituição que trata da reforma administrativa começou a tramitar na Câmara. Considerada uma das prioridades do ano tanto pelo Legislativo quanto pelo Executivo, começou a tramitar na segunda-feira na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara, mas só deve ser analisada após o Carnaval, quando devem ser eleitos os novos presidentes de comissões. Na opinião do deputado federal gaúcho Ronaldo Santini (PTB), a reforma administrativa já deveria ter sido avaliada, mas, com a pandemia, o foco teve que ser mudado. O parlamentar afirmou que agora, a prioridade é o orçamento e, logo depois, a discussão das reformas, principalmente, a tributária e a administrativa. Não sabe dizer qual o prazo para ir à votação. Depende do trâmite e acordos no Parlamento.

Músicos em bares e restaurantes

O deputado Fernando Rodolfo (PL-PE) sugere que seja criado um auxílio emergencial que atenda intérpretes que estejam temporariamente impedidos de se apresentarem em estabelecimentos comerciais devido a decretos estaduais ou municipais relacionados ao coronavírus. Ele lembra que a apresentação de músicos em bares e restaurantes está proibida, mesmo que esses comércios estejam funcionando normalmente. Segundo o deputado, muitos profissionais estão tendo que vender os próprios instrumentos para garantir sua sobrevivência.

Auxílio emergencial

A pauta da Câmara dos Deputados para o início das atividades parlamentares em 2021 vem sendo criticada pelos deputados que defendem ações sociais em meio à crise da pandemia. Rogério Correia (PT-MG) assegura que "a principal reivindicação da população para o Congresso Nacional é a criação de um novo auxílio emergencial".