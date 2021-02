Força progressista

A Câmara dos Deputados é, hoje, um "tsunami" dos Progressistas, com parlamentares do Centrão e apoiadores de Bolsonaro ocupando todos os pontos estratégicos. "Tá tudo dominado pelos bolsonaristas", dizia, de bom humor, um funcionário do Congresso, que aguardava um deputado próximo ao Salão Verde. O deputado Arthur Lira (PP-AL), líder do Centrão e da "velha política", assumiu o comando do Parlamento com mão forte e apoio quase que irrestrito do presidente Bolsonaro. Segundo circulou, segunda-feira (8), na Esplanada, Bolsonaro pode estar de malas prontas para ingressar no PP. Também, no mesmo rumo, o governador de Brasília, Ibaneis Rocha (MDB). A força bolsonarista, agregada ao poder de fogo do PP com o suporte nada sutil do Centrão, cresce a cada dia.

Cenário gaúcho

No Rio Grande do Sul, a pretensão do senador Luis Carlos Heinze (PP) de ir para o Palácio Piratini vai surfando em águas tranquilas. Deve ser o candidato do partido em 2022.

Tucanos se movimentam

O PSDB deverá ter um candidato. Poderá ser a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas. No exercício feito com experientes políticos gaúchos, pinta-se o seguinte quadro: se ela estivesse no primeiro mandato, seria muito difícil sair para disputar, mas como ela já está no segundo, de uma gestão considerada exitosa, não haveria empecilhos. Além disso, é um nome da terra do governador, que, certamente, dará seu apoio. Eduardo Leite tem dito que não será nem candidato ao governo, porque é contra a reeleição e não pretende ir ao Poder Legislativo. E subir a rampa do Palácio do Planalto?

Força nos municípios

O PSDB, por sua vez, ao eleger prefeitos nos maiores colégios eleitorais gaúchos, exceto Porto Alegre, se cacifou muito para uma disputa em 2022. Os tucanos têm Pelotas, Santa Maria, Caxias do Sul, Novo Hamburgo e Viamão. Dentro do ninho tucano, outros candidatos podem ter essa pretensão. Por exemplo, Jorge Pozzobom, de Santa Maria. Hoje, no entanto, um dos principais nomes é a prefeita de Pelotas: mulher, boa gestora e próxima do governador. Um desenho bastante factível.

Candidatura ao Senado

O candidato ao Senado na vaga do PP em 2022 poderá ser Jerônimo Goergen, que, nesta segunda-feira, comunicou ao partido que é pré-candidato à casa Legislativa.

Partido Novo

Nesse cenário também está o Partido Novo. O deputado Marcel van Hattem disse ao Repórter Brasília que o Novo terá candidato a governador. Questionado se seria ele, respondeu dizendo que "o diretório estadual está conduzindo isso, não sei". Acrescentou que "tem outros candidatos aí, talvez, vai ter uma seletiva". Para Van Hattem, "Heinze é um ótimo senador, ele faz um trabalho muito bom no Senado, inclusive acho que o Rio Grande do Sul precisaria dele por oito anos no Senado". Romildo Bolzan, pelo PDT, está bem colocado. Deve disputar o Piratini, avaliam políticos experientes.

Ana Amélia fica no PP

Tenho informação que pelo menos dois partidos já convidaram a ex-senadora Ana Amélia para ingressar em seus quadros. Ela me disse ontem que não pretende sair do PP. Para analistas políticos, a ex-senadora é naturalmente candidata ao Senado, onde fez um mandato que se destacou. Ela "deixou um legado de trabalho, de comprometimento, que marcou", avaliam colegas senadores.