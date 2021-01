Com eleição prevista para o início de fevereiro, até agora, quatro senadores disputam a presidência do Senado para os próximos dois anos: Rodrigo Pacheco (DEM-MG), Simone Tebet (MDB-MS), Major Olímpio (PSL-SP) e Jorge Kajuru (Cidadania-GO), os quatro candidatos, respectivamente nas fotos acima. O quadro pode mudar, pois novas candidaturas podem ser apresentadas até o dia da eleição.

Primeira mulher

Atual presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), a senadora Simone Tebet é a candidata do MDB para concorrer ao cargo. Se eleita, ela será a primeira mulher a presidir o Senado e o Congresso Nacional. Ela defende a harmonia entre os Poderes, o fortalecimento das instituições e o papel decisivo do Legislativo.

Sintonia Senado e Câmara

Uma nova Frente Democrática, com Simone Tebet e Baleia Rossi (MDB-SP), foi anunciada na terça-feira. Os parlamentares pretendem unificar o discurso dos candidatos independentes, fazendo com que as bancadas do MDB da Câmara e do Senado, atuem juntas a partir de agora. A senadora tem os votos da bancada do MDB, mais o apoio declarado de senadores do Cidadania, Podemos e PSDB, entre eles os votos individuais do gaúcho Lasier Martins (Podemos), Antônio Reguffe (Podemos-DF), Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), José Serra (PSDB-SP) e Mara Gabrilli (PSDB-SP), entre outros.

Segurança jurídica

Rodrigo Pacheco (DEM-MG) lançou sua candidatura na terça-feira por meio de um manifesto em que se compromete, entre outras coisas, a garantir as liberdades, a democracia, a estabilidade social, política e econômica do Brasil. Promete também segurança jurídica, a ética e a moralidade pública, com respeito às leis e à Constituição. Rodrigo Pacheco já recebeu o apoio formal de nove partidos: DEM, PT, PP, PL, PSD, PSC, PDT, Pros e Republicanos, além do presidente Jair Bolsonaro e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).