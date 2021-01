A população entrou no momento da esperança, com as vacinas contra a Covid-19 sendo distribuídas, e já aplicadas em todo o País. Afora as mazelas políticas das autoridades, a parte da ciência está sendo cumprida, e agora, cabe aos políticos envolvidos e administradores darem conta de fazer com que o imunizante chegue realmente a toda à população que clama por socorro.

Prevaleceu o espírito público

Apesar da negação da realidade, e até campanhas de desinformação por forças políticas, que não deram, no início, muita importância à gravidade da pandemia que chegava para aterrorizar a população, prevaleceu a ciência e o espírito público dos profissionais de saúde. Hoje, todos nós acompanhamos a tão esperada campanha de vacinação, esperança dos milhares de brasileiros.

Vacinas suficientes

Com o início da vacinação dos grupos prioritários em quase todo o País, um importantíssimo passo está sendo dado rumo à esperança da fragilizada e assustada população, de todos os níveis sociais; ainda temerosa e com medo que não haja doses suficientes da vacina, seja ela qual for a procedência, para atender a todos. É responsabilidade do Ministério da Saúde fazer o que lhe compete, organizar e acompanhar um plano nacional de vacinação que atenda a realidade e o desafio de um país do tamanho do Brasil.

Estoque e insumos

Mais uma vez, fica claro que o governo federal, que tantos discursos fez sobre as procedências das vacinas, garanta os estoques e insumos indispensáveis. É certo que apenas com a Coronavac, o Ministério da Saúde não terá fôlego para atender a todos.

A ciência e o SUS vencem

O deputado gaúcho Daniel Trzeciak (PSDB, foto) afirma que, "fica comprovado que depois de 10 meses da pandemia, a ciência vence, o SUS vence e mostra a força que se tem nesta área". Na avaliação do parlamentar, "fica claro para toda a sociedade brasileira que temos que valorizar os pesquisadores, os cientistas, todos aqueles que produziram a vacina, seja ela qual for". Segundo o congressista, "todos nós temos que reconhecer que a ciência vence, e reconhecer a importância do SUS no Brasil".

Investimentos necessários

"Não podemos viver numa sociedade sem informação, sem pesquisa e sem estudos técnicos e científicos", acentua Daniel Trzeciak, acrescentando que "é essencial termos uma sociedade de mente aberta, onde os institutos possam ter a liberdade de fazer as pesquisas, e o poder público ter o compromisso de fazer investimentos necessários para qualificar ainda mais as pesquisas".