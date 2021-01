Centrão quer comando da Saúde

O Centrão quer o comando do Ministério da Saúde. Entre as alegações, o fraco desempenho do general Eduardo Pazuello, situação que se agrava com o permanente bate-boca com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB). Na avaliação do Palácio do Planalto, pegou mal a derrota de Jair Bolsonaro na disputa com Doria, na guerra das vacinas. O governador conseguiu fazer a foto histórica da primeira brasileira vacinada no país contra a Covid-19. A considerada derrota de Bolsonaro é atribuída pelos políticos à incapacidade de gestão por parte do general da Saúde.

Antes da eleição no Congresso

Para o Centrão, seria importante assumir o Ministério da Saúde antes das eleições para as presidências da Câmara e do Senado, marcadas para 1º de fevereiro. No entendimento de alguns líderes do Centrão, a situação atual compromete, inclusive, a busca de votos em favor de Arthur Lira (PP-AL), candidato do presidente Jair Bolsonaro à sucessão de Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Nome do Centrão

Um nome defendido pelo Centrão para assumir, imediatamente, o Ministério da Saúde, é do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP, foto), do Paraná. Ele conhece bem a área de saúde. Foi ministro no governo Michel Temer (MDB). Enquanto isso, o desgaste entre o governo federal e o governo de São Paulo se intensifica.

Descordo com a lei

Dimas Covas, diretor do Butantan, respondeu ao ministro sobre a alegação de que a vacinação em São Paulo está em desacordo com a lei. "Eu respeito muito o general Pazuello, mas, como todo general, como todo soldado, ele foi preparado a vida inteira para matar, lutar", disse Dimas, complementando que ele age "ao contrário de quem trabalha na saúde". Concluiu: "A gente foi preparado para salvar vidas".

Vitória da ciência

O que importa é que temos vacinas e elas já estão sendo entregues. Muitas vidas serão salvas. Uma vitória da ciência e das autoridades de bom senso deste País. E o mais importante, o Butantan e a Fiocruz, mostraram ao mundo que também tem gente séria e competente no Brasil.

Preços dos remédios

Aguarda designação de relator, no Senado, o projeto apresentado pelo senador Fabiano Contarato (Rede-ES), que estabelece mais transparência na precificação de medicamentos. Com objetivo de tornar a definição dos preços de medicamentos "mais democrática e transparente", a composição da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), que regula o setor, deverá contar com a participação de representantes da sociedade, prevê a proposta.

Sem aumento de custos

"As novas exigências não implicam aumento de custos para as empresas, mas apenas o compartilhamento de informações de que já dispõem. São informações técnicas que permitirão o estabelecimento de preços mais justos, além de um maior controle social sobre a precificação", argumenta o senador do Espírito Santo.

Planos de Saúde e SUS

Na avaliação de Fabiano Contarato, o atual modelo regulatório "não cumpre o papel de manter em níveis aceitáveis os gastos das famílias, das operadoras de planos de saúde, e do Sistema Único de Saúde (SUS) com medicamentos".