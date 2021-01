Sucessão na Câmara

A semana em Brasília começa com os partidos apresentando as armas que dispõem para a disputa da presidência da Câmara dos Deputados. Do lado do Executivo, o armamento é pesado, com liberação de emendas parlamentares, com um arsenal de recursos para atender os deputados. A caneta do presidente Jair Bolsonaro está pronta para entrar em ação, em defesa da candidatura de Arthur Lira (PP). Entre as munições disponíveis, estão: nomeações em ministérios, empresas estatais e conselhos, espalhados pelo País. Mas tudo deve ser usado com muita cautela, pois com tudo isso, caso consiga vencer a eleição para o comando do Legislativo, o Palácio do Planalto terá que conviver com o grupo de Baleia Rossi (MDB). Seria muito ruim para o presidente Jair Bolsonaro ter, no Parlamento, inimigos como Rossi, apoiado pelo também chamado "chanceler" Rodrigo Maia (DEM-RJ) e seu exército de parlamentares com enorme poder de fogo.

Novo quer terceira via

Na avaliação do deputado federal gaúcho Marcel Van Hattem (Novo), "Baleia Rossi (MDB) e Arthur Lira (PP) são os que estão com presença maior na mídia, mas entendo, e, nós no Novo, vamos buscar uma terceira via. O partido está avaliando e, nesta semana, a gente deve decidir se lança uma candidatura ou se busca apoiar uma candidatura fora do Novo que seja uma terceira via, de fato, com chances de vitória para tirar o foco desta disputa entre oposição e governo, com dois candidatos que são oriundos do mesmo bloco de centro".

Van Hattem candidato

Na última eleição Marcel van Hattem concorreu à presidência. Agora, é possível que o Novo mantenha o mesmo nome para tentar o comando da Câmara. Van Hattem disse, à coluna Repórter Brasília, "que está à disposição, mas se houver outra candidatura que agregue ainda mais, não haverá problema nenhum em construir em torno disso". Segundo o congressista, esta semana, o Novo começa a falar com os parlamentares, principalmente, "aqueles que assinaram o manifesto que apresentamos em defesa das reformas, e esperamos que tenhamos a possibilidade de lançar uma candidatura nos próximos dias".

Sucessão no Senado

Para a sucessão de Davi Alcolumbre (DEM-AM), no Senado, a semana apresenta-se menos nebulosa. As indicações rumam em favor do senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Apesar de o MDB, a partir de agora, reivindicar o comando, uma vez que é tradição e existe um acordo de cavalheiros para que o Senado seja presidido por um senador da maior bancada. A quebra deste acordo já aconteceu na eleição de Davi Alcolumbre, mas o MDB não aceita e quer que o acordo da maior bancada assumir seja cumprido. Por outro lado, Rodrigo Pacheco tem o apoio do presidente Bolsonaro, com o respaldo da bancada bolsonarista.

Invasão do Capitólio

O que botou muitos parlamentares para pensar no final de semana foi o resultado da invasão do Capitólio, nos Estados Unidos. Uma situação que preocupa o Parlamento, pois pode ser considerada um sinal de alerta para os políticos brasileiros.

Fraude eleitoral fake

Um dos argumentos de Donald Trump é o que ele chama de fraude eleitoral, que não existiu, segundo ficou explicado na última semana. Aqui, o presidente Bolsonaro continua repetindo que quer voto impresso, também argumentando com fraude eleitoral. Sem dúvida, pode evoluir para uma situação complicada até a eleição de 2022.