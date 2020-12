Agronegócio comemora 2020

O presidente da Frente Parlamentar da Agricultura (FPA), deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB), destacou que o agronegócio, termina o ano, com muitos pontos positivos a comemorar: "a evolução da capacidade produtiva, o ganho de espaço no mercado de exportação, a melhora da renda do produtor; são ganhos efetivos."

Cumpriu os compromissos

Na avaliação de Alceu Moreira, "o agro brasileiro não apenas conseguiu em 2020 ultrapassar a crise, mas cumpriu todos os seus compromissos, horando todos os seus contratos nacionais e internacionais de fornecimento de quantidade e de qualidade de produto e se prepara para ser um setor absolutamente dinâmico e moderno em 2021".

Ambiente de harmonia

Na opinião do parlamentar gaúcho, o próximo ano terá um ambiente de harmonia no Parlamento e no governo federal. Acredito que, em 2021, "a gente possa construir consensos. O Brasil pagou um preço muito caro em 2020 por desavenças internas entre os Poderes". Na avaliação do congressista, se houvesse harmonia absoluta entre os Poderes e o Parlamento, "nós já teríamos votado a reforma tributária, teríamos votado a reforma administrativa, teríamos votado a legislação ambiental, a cabotagem estaria votada, leis desobstrutivas da economia; todas poderiam estar votadas. E elas só não estão votadas por brigas do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido)".

Avaliação de dois anos de governo

Avaliando os dois anos de governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), Alceu Moreira afirmou: "Estamos saindo de um governo petista e indo para um espaço liberal. Então, a economia é hoje, mesmo com a pandemia, uma economia muito mais saudável. O espaço para os negócios do Brasil é muito mais saudável que antes". Segundo o congressista, "o fato de termos um país que marcha, pelo menos nesse período todo, sem corrupção, isso gera um nível de confiança no processo. A ideia que se tem é que, em 2021, começaremos a escalada de crescimento", acentuou o líder do agronegócio.

Espírito corporativista

O deputado admitiu que existe um problema no governo. Uma contradição entre a economia e o jeito de pensar do Palácio do Planalto. Moreira explica que "a economia faz todo um projeto liberal, e quando chega ao Palácio, encontra todo um espírito corporativista."

Grande tolice

O parlamentar vê os desencontros entre governo e organizações sanitárias como lamentáveis. Disse que politizar a vacina é inadmissível. A vacina precisa, na verdade, ter segurança científica, a população tem que ter isso. Mas essa discussão sobre as possíveis consequências da vacina, já tínhamos na vacina do sarampo, na poliomielite; nós tínhamos em todas elas. Na minha visão, não passa de uma grande tolice. Se nós tivermos segurança científica de que a vacina é boa, a população deve ser imunizada o mais rápido possível para o Brasil voltar à normalidade", acentuou.