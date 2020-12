Votações no Senado

O senador gaúcho Lasier Martins (Podemos), fez uma avaliação positiva do Senado em 2020. Destacou a eficiência nas votações de projetos que visavam ao combate da pandemia, no socorro às micro e pequenas empresas através da aprovação da Lei do Proname, na votação do auxílio emergencial e na rapidez com que votou a MP da manutenção do emprego. Para Lasier, "fora dos aspectos da pandemia, a votação mais importante dos últimos meses foi o Marco do Saneamento".

Senado deixou de fazer

Na opinião do parlamentar, "o Senado não fiscalizou e não puniu através dos projetos de lei, entre eles o meu, aqueles que desviaram os recursos destinados à pandemia. Negligenciou nesse particular", protestou. Também, segundo Lasier, "o Senado não aceitou a proposta de direcionar o Fundo Eleitoral para o combate à pandemia. E o mais grave de tudo, não votou a Lei do Orçamento".

Sucessão complicada

Lasier definiu a eleição da mesa do Senado para sucessão de Davi Alcolumbre (DEM-AP) como complicada: "Precisamos de algumas mudanças que a sociedade brasileira exige do Senado". Argumentou que "no terreno do combate à corrupção e em termos de combate ao abuso de gastos do Senado, principalmente nesses dois aspectos, não houve uma evolução como era esperado". Disse que "no combate à corrupção, isto é, na defesa da ética na política e abuso de gastos, a evolução não foi tão grande". Lasier enfatizou dizendo: "Não estamos ouvindo, até agora, dos candidatos mais citados, promessas de atender essas reivindicações da sociedade, com as quais eu particularmente simpatizo".

Presidência da Câmara

Para o deputado federal gaúcho Bibo Nunes (PSL), um dos principais escudeiros do presidente Jair Bolsonaro no Parlamento, "Rodrigo Maia (DEM-RJ) não poderia sair da presidência da Câmara em pior situação do que estar ao lado do PCdoB, PT e PSOL na eleição da Câmara. Só falta passar o final de ano em Cuba, ao lado de Lula. Nem os urubus de plantão entenderam"

Setor produtivo reinventado

Para o empresário Paulo Octávio, presidente do Grupo Paulo Octávio, que atua em Brasília na área da construção civil, hotelaria, comunicação, shopping centers, entre outros, "2020 foi o grande desafio da nossa geração, um desafio de enfrentar uma guerra mundial silenciosa e aterrorizante, que paralisou a população do planeta, que paralisou a economia, e que todo o setor produtivo teve que ser reinventado".

Financiamentos inéditos

Na avaliação do líder empresarial, que é presidente do Lide (Grupo de Líderes Empresariais), no Distrito Federal, "na construção civil, o ano foi muito positivo, com financiamentos inéditos, com juros muito baixos, significativa redução dos juros para os compradores. Isso facilitou muito as vendas e o investimento em imóveis".