Prisão em segunda instância

A possível retomada dos trabalhos da comissão da Câmara que analisa a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) sobre prisão após condenação em segunda instância, recobra o fôlego no Congresso Nacional. A pressão de deputados e senadores vem crescendo após a decisão que colocou em liberdade o traficante André Oliveira Macedo, o André do Rap. O deputado Léo Moraes, de Rondônia, líder do Podemos, protocolou pedido de retomada dos trabalhos da comissão especial que trata do assunto.

Oportunismo legislativo

Após a soltura de André do Rap, alguns parlamentares apresentaram projeto que visa revogar trecho do artigo 316 do Código de Processo Penal. De acordo o deputado Marcelo Ramos (PL-AM), "esse tipo de iniciativa é puro oportunismo legislativo. Um bom caminho para uma péssima lei é fulanizar a lei, ou aprovar a lei num momento de comoção". O parlamentar argumenta que "nem todos os réus do Brasil são o André do Rap; nós temos milhares de brasileiros e brasileiras presos sem formação de culpa. Alguns por crimes de pequena monta, muitos dos quais serão, ao final do processo, inclusive, inocentados, e não podem permanecer eternamente em prisão preventiva".

Promotor e juiz são os responsáveis

Ramos argumenta que, "aos réus que justificam, pela periculosidade, pelo risco de contaminar as provas, pelo risco de constranger testemunhas ou pelo risco de fugir, basta que, a cada 90 dias, o promotor do caso ou o próprio juiz, já que a lei permite, ajam de ofício para renovar a justificativa dessa prisão". O parlamentar, indignado com o imbróglio criado na semana passada, argumenta que "ninguém sabe nem ao menos os nomes do promotor e do juiz, que são os verdadeiros responsáveis pelo André do Rap estar solto".

Resistência em colocar em pauta

O senador gaúcho Lasier Martins (Podemos), embora não acredite que o presidente Davi Alcolumbre (DEM-AP) coloque em pauta o tema, vai pedir que seja dado andamento, no Senado, ao projeto. O problema, segundo Lasier Martins, "é que, apesar de o projeto já ter passado pela Comissão de Constituição e Justiça e estar pronto para ir ao plenário para votação, o presidente Alcolumbre não pauta".

Caminho longo no Senado

Em novembro do ano passado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, promoveu um café da manhã na residência oficial e convidou os líderes da Câmara dos Deputados e do Senado. Como a Câmara tem muito mais partidos, estavam presentes mais líderes da Câmara do que do Senado. A maioria decidiu prioridade para andamento na Câmara. Segundo críticos do presidente do Senado, era o que ele queria: "Alcolumbre não quer votar isso."

Além do Direito Penal

Na avaliação do senador Lasier Martins, a Proposta de Emenda à Constitução (PEC) 199, que está na Câmara dos Deputados, "estende as penalizações, além do Direito Penal, incluindo condenações de segunda instância em matéria tributária, trabalhista e civil. Isso vai dar uma discussão interminável". O tema não anda no Congresso Nacional, porque há suspeitas de que muitos deputados federais e senadores "têm o rabo preso". Por isso, as pressões aos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para o tema não entrar em pauta.