Um livro em homenagem aos 80 anos do Rei Pelé e aos 60 anos de Brasília promete movimentar o mundo político e esportivo nos próximos dias. O lançamento está previsto para 23 de outubro. O jornalista e pesquisador Silvestre Gorgulho, depois de 10 anos de pesquisa, lança o livro "De casaca e chuteiras", que envolve duas personalidades que fazem parte da boa história do Brasil: Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que fará 80 anos dia 23 próximo, e Juscelino Kubitschek.

Bons tempos da Seleção e da política

O livro, rico em detalhes, nos remete a pensar nos bons tempos da Seleção Brasileira dos grandes dribles e jogadas cinematográficas. Também nos leva a refletir sobre política, cultura e história, quando os momentos eram outros: talento, conteúdo e estratégias inteligentes, sem conotações apelativas, e sem utilização de fake news e mídias sociais manipuladas.

Construção de Brasília

Enquanto Juscelino Kubitschek trabalhava em seu sonho de construir Brasília, que celebrou 60 anos em 2020, Pelé consolidava a Seleção Brasileira como um dos maiores símbolos nacionais, com três títulos em Copas do Mundo em um espaço de 12 anos - 1958, 1962 e 1970.

Histórias que poucos conhecem

Silvestre Gorgulho conta que entre as histórias contidas no livro há uma que revela Pelé, servindo o Exército. Apenas duas personalidades do mundo serviram o exército no auge da fama. Uma delas é Pelé. Ele, campeão do mundo em 1958, foi servir o exército, em 1959. A outra personalidade é Elvis Presley, o rei do Rock. Outra parte do livro fala do pai de Pelé, Dondinho, que jogava melhor que ele. Dondinho fez nove gols de cabeça, num só jogo.

Brasília, JK e Pelé

Os três fatos que marcaram o Brasil para sempre e me levaram a escrever o livro, revela Silvestre Gorgulho, Brasília, JK e Pelé, que discorro ao longo de toda a edição. Foram os primeiros dribles políticos, culturais e históricos: Em 31 de janeiro de 1956, JK toma posse como o 21º Presidente da República do Brasil; Em 18 de abril de 1956, JK assina a Mensagem de Anápolis - Projeto de Lei enviado ao Congresso Nacional para mudança da Capital do Rio para Brasília; Em 7 de Setembro de 1956 Pelé (com apenas 15 anos), faz seu primeiro jogo como profissional, quando o Santos disputa o Troféu Independência contra o Corinthians de Santo André.