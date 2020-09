O presidente da Frente Parlamentar da Agricultura (FPA), deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB), faz uma avaliação do mapa da fome no Brasil, apresentado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de que a Fome no Brasil volta a subir e atinge mais de 10 milhões de brasileiros, em situação de insegurança alimentar grave.

Empreendedorismo cooperativo

Para o líder do agronegócio, "o caminho para a busca de uma solução é o empreendedorismo cooperativo". Segundo o parlamentar, "as pessoas precisam ser incluídas no processo. Essa é uma questão cultural que vem do banco escolar; as crianças precisam começar a compreender isso, as pessoas têm que perceber que podem."

Habilitar as pessoas

Na avaliação de Alceu Moreira, "se realmente se quiser habilitar uma pessoa para que ela tenha dignidade e possa ganhar o seu próprio alimento, ela tem que se habilitar". No entendimento do deputado, "todos os cidadãos podem ter a habilidade de fazer e ganhar o alimento. O Estado normalmente tem um sistema de educação que não gera a obrigação de preparar a pessoa para vida", pondera.

Programa de governo

Questionado sobre se a solução seria um programa de governo voltado para isso, respondeu: "Com certeza, sim. Vou te dar um exemplo. Nós temos um conjunto enorme de universidades que tem no papel o seguinte: formar pessoas para entregar para a sociedade pessoas mais qualificadas depois de formadas. Acontece que a universidade poderia servir como o grande instrumento durante o curso".

Parceria com Sistema S

O parlamentar defende que "a Ufrgs, a Pucrs, a Unisinos, uma universidade do Interior, qualquer uma delas pode ter um programa de parceria com o Sistema S e o governo para que o cidadão ao sair do curso tenha projeto de desenvolvimento".

Aproveitar a habilidade

O congressista sugere um exemplo. "O sujeito tinha uma lancheria, veio a pandemia e ele quebrou. Ele não tem mais condições de voltar para isso. O que que sobrou para ele? Sobrou a pia da casa dele e o fogão. E o que mais? Habilidade do que ele sabia fazer na lancheria. Agora, se o chamarmos para um centro de empreendedorismo, ele vai imediatamente substituir um tipo de comida ou dois que ele faz como especialidade, vai entrar nas mídias sociais e vai voltar a vender na lancheria. Tudo que ele precisa ter é um fogão e uma pia e saber fazer algo", argumenta.

Mapa da triste realidade

O Brasil atingiu o menor patamar de pessoas com alimentação plena e regular. A fome é mais prevalente nas áreas rurais, e quase metade dos famintos vive na Região Nordeste do País.