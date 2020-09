Perfil das mulheres na eleição

Estudo de percepção ouviu 433 mulheres dispostas a concorrer a cargos públicos nesta eleição. A pesquisa revela que 40,2% das candidatas acreditam que a principal barreira a ser vencida é o preconceito de gênero. Em segundo lugar, com 24,7%, foi citado o esforço para conciliar o ativismo político com as tarefas de casa e o cuidado com os filhos.

Busca de renovação

A busca por renovação é outro aspecto: 82,9% das entrevistadas estão atualmente sem mandato, sendo que 63% concorrem pela primeira vez. Ao todo, 55% das mulheres são casadas, enquanto 83,1% são mães. Quem liderou o trabalho realizado em 126 cidades gaúchas, foi o MDB Mulher RS.

Bandeiras femininas

Saúde (20,3%) e educação (20,1%) serão as principais bandeiras das mulheres. Na sequência aparecem temas como geração de emprego (13,9%) e desenvolvimento humano e social (13,4%). Para a presidente do MDB Mulher RS, Patrícia Bazotti Alba, o diagnóstico traz o perfil da mulher na política gaúcha e demonstra como o público feminino se apresenta com força no processo eleitoral. "O que está em jogo é a capacidade de liderança. E é pensando nisso que trabalhamos na qualificação das nossas mulheres. Elas estão dispostas a transformar a sociedade e a melhorar a vida nos seus municípios", enfatiza.

Defesa do consumidor

O Código de Defesa do Consumidor está completando 30 anos neste de mês setembro, e contém ferramentas gerais que permitem a defesa do consumidor em qualquer ambiente, inclusive o virtual. Para ser mais eficaz, avalia o consultor legislativo da Câmara dos Deputados, Cassiano Negrão, ele necessita de normas específicas em relação ao comércio eletrônico.

Parado na Câmara

Mais de 70 projetos de lei visando regulamentar o comércio eletrônico tramitam, hoje, na Câmara dos Deputados. Entre eles está um projeto (PL 3514/15) elaborado por comissão especial do Senado que estudou a atualização do Código de Defesa do Consumidor em 2012. Após ser aprovado pelos senadores, o texto chegou à Câmara em 2015, mas foi apensado a um projeto mais antigo sobre o tema (PL 4906/01), e está parado Câmara.

Menos pessoas vacinadas

Uma queda de 23 pontos percentuais na cobertura de imunização no País é o que mostram dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) entre 2015 e 2019. Com a pandemia de coronavírus, o quadro se agravou, uma das maiores reduções do mundo.