Nem ladrão, nem ditador

Chegamos finalmente à encruzilhada. O momento que tem que se escolher o caminho certo para o nosso país. Vai para a esquerda e você resgata na lembrança todas as fraudes, roubos, desaparelhamentos que aconteceram com nossas gigantes. O que fizeram com a nossa Petrobras? Pasadena, por exemplo, poucos sabiam pronunciar, "passadína", até aparecer na TV e botar para todo mundo ver o que foi o estrago causado. Apartamento no Guarujá, sítio em Atibaia. Tivemos ou o representante no Executivo mais desinformado do mundo, ou o mais mentiroso. Ou, pior ainda, os dois na mesma pessoa.

Direita na encruzilhada

Se resolve pegar a direita na encruzilhada e se você escolhe ir bem pela direita bem no meio de uma pandemia, e pior ainda, sem máscara, as coisas podem se complicar. E quer ver piorar, vai armado, porque o governante com a caneta mais pesada do Brasil transforma tudo em arma. Pode ser através de uma Bic AK 47, de uma metralhadora ponto 50 Mont Blanc ou de uma gravata com estampas de fuzil.

O que é pior

Às vezes me pergunto o que é pior. Um extremista de direita que diz que está defendendo o País e dá um soco bem no meio da cara de alguém que pensa diferente ou um extremista de esquerda que defende ladrão. Isso sem falar em reunião com dezenas de palavrões. Ninguém está nem aí se o cidadão tem vocabulário ruim, saber falar não é para todos, mas tem que pelo menos ler um ou outro livro. Falamos é de atitude, postura, saber se portar e fazer o País crescer. "Mas estamos no meio de uma pandemia, como vai crescer? " Está certo. Difícil crescer no meio de uma pandemia mesmo. Poderiam dizer até impossível.

Brasil resiste

Mas responsabilidade qualquer barnabé pode ter. Principalmente se estiver ocupando um cargo importante nesse imenso país continental, que tem resistido a tudo. Mandetta, Moro, Nelson Teich (foto). Afinal vocês deveriam ter sido avisados antes que eram completos incompetentes. Quem convidou vocês a fazerem parte do governo se vocês não sabiam fazer nada direito. E outra coisa, o filho, segundo anunciou o detentor do cargo mais importante da nação, "pegou metade da mulherada do condomínio". E um de vocês preocupado com o coronavírus, o outro com a Polícia Federal e o outro preocupado em agradecer o apoio que não teve ao sair da pasta. Mais noção, né? Tem assuntos muito mais importantes para se tratar no Brasil. Vocês sabem quanto gasta o aquecedor da piscina do Alvorada?

Coitada da mídia

A mídia, essa coitada. Os repórteres tomam porrada só de respirar perto do chefe do Executivo. Mas é de se entender. Estamos no meio de uma pandemia mundial e que atinge o sistema respiratório das pessoas. As máscaras caem. Mas no meio do enfrentamento de uma pandemia não pode cair.