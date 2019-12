O País teve um ano promissor com uma tendência para recuperação econômica, avaliam alguns parlamentares; acentuando que a Câmara dos Deputados teve um ano produtivo, aprovando diversos projetos de interesse da população. O deputado federal gaúcho Carlos Gomes (Republicanos, foto) destaca as questões de reformas estruturais que "reclassificou o Brasil, baixando o nível de risco para investidores internacionais. É uma retomada, ainda que um pouco tímida; mas dos empregos e do otimismo do empreendedor".

Combate à corrução

Na opinião do parlamentar, "no início das atividades em 2020, a Câmara deve retomar, com intensidade, o debate sobre as questões do projeto anticrime, do projeto de combate à corrupção, do Sérgio Moro e do Alexandre de Moraes". Segundo o congressista, "quanto mais nós mexermos em punir mal feitos e fortalecer as boas condutas, tudo isso contribuirá para um ambiente favorável no País, sobretudo na nossa economia e na geração de emprego, que nós precisamos muito", assinalou.

Retomando a confiança

Para Carlos Gomes, "as pessoas já estão retomando a confiança". A construção civil, que estava parada, segundo o deputado, hoje, a gente já consegue ver alguns novos empreendimentos. "O mercado imobiliário estava parado também, e está reaquecendo, com venda e compra de imóveis. Nós percebemos alguns sinais da retomada; como isso é tudo muito recente, foi aprovado este ano, o efeito disto eu acredito que será mais largo lá no segundo semestre do ano que vem. Eu acho que vai melhorar bastante", avaliou.

Eleições municipais

O republicano admite que "as eleições municipais, atrapalham um pouquinho, porque eleição tem entrave para o governo federal fazer alguns investimentos, como liberação de recursos". Carlos Gomes acredita que "isso não deve afetar a autoestima do empreendedor e dos empresários da economia que está se recuperando". O parlamentar lembra que "muitas ações foram de fato tomadas, como: desburocratizar para ter os sistemas mais céleres". O congressista argumenta que "tem muita coisa boa acontecendo e que vamos ver a repercussão disso ano que vem".

Prefeito de Porto Alegre

Perguntado se é candidato a prefeitura de Porto Alegre, Carlos Gomes afirmou: "Olha, nunca diga nunca. Nós estamos na pista, mas tem o meu nome, tem o nome do João Derly (secretário de Esporte e Lazer do Estado) também, e o partido vai decidir isso lá adiante". Argumenta o deputado, "temos outros tantos projetos espalhados pelo Rio Grande do Sul para dar atenção; então, não digo que sim e não digo que não. Eu estou à disposição para qualquer projeto".