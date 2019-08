O deputado federal gaúcho Marcelo Moraes (PTB) alerta que as duas Propostas de Emenda à Constituição (PEC) para a reforma tributária que tramitam, uma no Senado e a outra na Câmara - essa última de Baleia Rossi (MDB-SP) -, não conseguirão promover a diminuição de impostos. O parlamentar afirma que "hoje é até ruim falar nisso, mas os impostos não servem mais para atender políticas públicas, não atendem mais a população. Eles atendem ao inchaço da máquina pública".

Importância da reforma

O parlamentar acredita que é importante fazer a reforma tributária por vários ângulos, mas o primeiro é o de desburocratizar. "Se hoje nós temos um código tributário com cem páginas, pode ter certeza que cinco são regras, e noventa e cinco são exceções. Mais do que isso, essa burocracia traz uma diferença entre as fatias tributárias dos estados".

Todos impostos em um só

Marcelo Moraes afirma que "temos hoje estados que, se mandar um caminhão numa sexta-feira à noite, com uma nota fiscal errada, ele acaba nem conseguindo entrar e ainda pode até ter que pagar uma multa para poder ingressar na segunda-feira. Isso é prejuízo para o empresário, isso traz custo para o consumidor", acentuou. "Acho que a ideia, nesse primeiro momento, é compilar todos os impostos em um só, diminuir essa burocracia que é hoje o nosso código tributário e fazer com que lá na ponta o nosso setor produtivo também tenha um impacto".

Baixando custo

Na avaliação do parlamentar, "hoje, se a empresa tem um tamanho X dentro da sua atividade, justamente para superar essa burocracia, isso vai diminuir e acaba baixando o custo". No prazo de 10 anos, avalia Morais, "acredito que a gente já pode começar a pensar em outras reformas paralelas. Uma reforma administrativa, por exemplo, porque, em havendo uma reforma administrativa, consegue se diminuir o custo do Estado".

Concurso público

Marcelo Moraes tem uma emenda, que está buscando assinaturas no Congresso, que defende que, "no período de transição, que são 10 anos, para poder trabalhar de forma gradativa essa reforma tributária, que não se possa fazer concurso público". A justificativa do congressista é que "quando diminui a burocracia, são menos pessoas atrás do balcão para poder atender a burocracia. Então essas pessoas podem ser realocadas e melhor aproveitadas, e não precisaria ter concurso público". Mais do que isso, assinala o deputado, "se alguma área tivesse uma necessidade maior de contratação, que se fizesse de forma emergencial para que o governo absorvesse aquele servidor até a sua aposentadoria. Isso traria um custo menor para o Estado. E, lá na frente, a gente vai ver o que vai fazer".