Entre a tribuna e os parreirais

69

670751

2019-02-18 21:58:43

O deputado federal gaúcho Afonso Hamm (PP), que volta à Câmara dos Deputados em seu quarto mandato, com cerca de 100 mil votos, é produtor e não abandona sua atividade rural. Durante o recesso parlamentar, o "descanso" foi atuar forte em sua propriedade, em Bagé, principalmente na produção de uvas, agora em plena colheita. "Fico feliz em também, mesmo estando como deputado, que é uma passagem, manter a minha atividade no campo". O parlamentar comemora uma nova matriz produtiva no Estado, são as oliveiras. "A produção de azeite está crescendo muito. Nós somos 100% importadores e agora já estamos produzindo", festejou.

Reforma da Previdência

O governo deve apresentar ao Congresso Nacional, nesta quarta-feira, uma nova proposta da reforma da Previdência. O deputado alerta que "ela tem que ser feita com todos os agentes. A proposta que estava aí, do governo passado, do presidente Michel Temer (MDB), eu me posicionei contra, porque ela não contemplava a todos, e também não foi discutida com profundidade com todos os segmentos da sociedade".

Frente da agropecuária

O parlamentar destacou a ação rápida da Frente Parlamentar da Agropecuária, especialmente do deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB), junto com a ministra Tereza Cristina (DEM), na tarifa antidumping do leite que traria enormes prejuízos aos produtores. Já no Mercosul, "temos um problema, porque 97% da importação é do Mercosul via Uruguai, Argentina, onde, por causa das taxas diferenciadas não tem como competir. Disse que pediu ao líder do PP, Arthur Lira, sua indicação para o Parlasul para tratar de perto esse assunto". Segundo o deputado, "as grandes discussões hoje passam pela tarifa zero de importação. Temos uma balança desequilibrada, porque o custo de produção com os insumos brasileiros, com a máquina, com o trator, os pneus, os insumos produzidos no Brasil ficam muito altos. Os países do mercado comum produzem com um custo 20, 30% menor".

Segurança no campo

Afonso Hamm tem se reunido com o ministro Onyx Lorenzoni (DEM), buscando fortalecer o apoio do governo à segurança no campo, assunto que vem sendo discutido intensamente na Frente da Agropecuária, o porte rural de armas. Hamm lembra que ele é o autor da lei do abigeato, e que, em dois anos reduziu o abigeato em 47% no Rio Grande do Sul.

Migração da criminalidade

"Não é armar o campo, é proteger quem vive, trabalha e produz no meio rural", acentua Afonso Hamm, chamando a atenção para o fato de que "a criminalidade migrou para o interior do interior. E hoje as pessoas estão desprotegidas. São 30 milhões de residências rurais desprotegidas".

Prejuízos na viticultura

Afonso Hamm anunciou que estão sendo realizadas reuniões junto com a Ibravin (Instituto Brasileiro do Vinho) e autoridades federais, na busca de uma solução imediata para o problema do 24D, que é uma contaminação por um produto usado no controle de ervas daninhas na soja, mas que está trazendo prejuízos na viticultura, e outras atividades. "É um produto que tem substituição".