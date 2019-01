A força da mulher tucana

69

665813

2019-01-16 22:42:00

A presidente do PSDB Mulher, a deputada federal gaúcha Yeda Crusius, anuncia muitas mudanças com as mulheres tucanas assumindo expressivo espaço nas bancadas do Legislativo. Ela comemora o aumento do número de mulheres eleitas, em 30%, porque diminuiu o número de homens, coroando um trabalho feito junto a todos os candidatos. A ex-governadora anuncia que tão logo o Legislativo tome posse, em fevereiro, será realizado o primeiro curso com o PSDB Mulher para as eleitas. O curso será realizado em parceria com a Fundação Konrad Adenauer.

Decisões rápidas

A presidente tucana revela que há uma aflição generalizada e todo mundo quer antecipar as coisas. As mulheres querem um novo programa para o PSDB. "Logo teremos eleições municipais, eleições estaduais e a convenção, em maio, para a nova direção partidária em uma nova realidade. As mulheres estarão preparadas para esses novos desafios." Segundo Yeda Crusius (foto), "o que queremos é que as mulheres se empoderem onde estão. O curso mostrará o que há de novo, o que é a presidência da República, quais são os governos de Estado, o que é a Assembleia Legislativa, o que é o Congresso Nacional. O programa do curso com a Konrad Adenauer está sendo fechado esta semana", adiantou a líder tucana.

Foco nos municípios

Cumprido este primeiro desafio eleitoral, no qual as mulheres cresceram em presença na política, agora, a partir de fevereiro, a organização é para os municípios na discussão do novo programa partidário. "As mulheres vão ter um protagonismo diferenciado desta vez. Os homens estão muito indecisos, porque eles perderam muito e as mulheres ganharam muito em volume", atesta a presidente do PSDB Mulher, que chega liderando a ocupação de espaço e empoderamento das mulheres na política.

Presença em Davos

O que até agora se afigurava como um prenúncio de retrocesso na política externa brasileira pode ter uma reviravolta com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PSL) e um qualificado grupo de ministros na reunião do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, de 22 a 25 de janeiro. É a oportunidade para a retomada da boa reputação do Brasil no mundo civilizado. Estarão acompanhando o presidente os ministros Paulo Guedes, Ernesto Araújo, Sérgio Moro e o general Augusto Heleno. Um time que pode fazer a diferença no importante encontro mundial.

Reforma da Previdência

O principal assunto em Brasília continua sendo o desafio do governo de Jair Bolsonaro conseguir aprovar logo a reforma da Previdência. Uma necessidade urgente para que o País continue rumo à recuperação e ao crescimento. O entendimento com deputados e senadores é a chave do sucesso. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), é um importante aliado do governo na busca dessa aprovação. Disse que a grande maioria dos governadores articula com as respectivas bancadas de deputados federais a aprovação da proposta de reforma da Previdência Social. "É difícil algum governador em sã consciência ser contra a reforma", assinalou Doria.