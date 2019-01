Organizar prioridades

69

Depois de duas semanas de grandes emoções nos primeiros 15 dias de governo de Jair Bolsonaro (PSL), fica clara a necessidade de o presidente construir já uma boa relação com o Congresso Nacional. Segundo alguns especialistas, é hora de dar uma freada para organizar as prioridades. No momento em que pretende votar a reforma da Previdência, o governo enfrentará, já em fevereiro, pelo menos mais uma agenda muito forte dentro do Congresso, que é o pacote de medidas de combate à criminalidade e corrupção, proposto pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro.

Capacidade de interlocução

Com tantos desafios, a capacidade de interlocução é o principal atributo exigido para a liderança do Governo no Congresso. A escolha do major Vitor Hugo (PSL-GO), para liderar a poderosa bancada governista na Câmara e, com isso, contemplar a renovação, deixa uma certa dúvida quanto à força de articulação por alguém de primeiro mandato, para tratar, em alguns casos, com as velhas e bem treinadas raposas na articulação parlamentar. A capacidade de diálogo será ponto decisivo para costurar os acordos com os congressistas. Acordos que deverão ser sacramentados durante a escolha do novo presidente da Câmara, um furacão de interesses de todas as procedências. O governo apoia a reeleição do deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ). Todos estão na expectativa para conferir o desempenho do major Vitor Hugo. Ele tem bom trânsito na bancada do PSL, mas isso não significa ter boa interlocução com as demais bancadas. Uma aposta de Bolsonaro, e uma surpresa para a maioria dos parlamentares. Só saberemos como será o desempenho do novo líder em fevereiro.

Veículos usados

O deputado Roberto de Lucena (Pode-SP, foto), quer vistoria prévia para a comercialização de veículos usados. Projeto de Lei (PL) nº 3293/12, em tramitação na Câmara dos Deputados, quer tornar obrigatória a vistoria. A proposta altera o Código de Trânsito e já foi aprovada pela Comissão de Viação e Transportes. O texto estabelece que, antes de transferir o veículo, o vendedor deverá providenciar laudo oficial de vistoria prévia sobre a autenticidade da inscrição do chassi e demais elementos de identificação.

Pontes Argentina-Brasil

O senador gaúcho eleito Luis Carlos Heinze (PP) colocou em pauta na reunião entre os presidentes brasileiro, Jair Bolsonaro, e argentino, Maurício Macri, que acontece hoje em Brasília, uma definição sobre as obras das pontes de Porto Mauá-Aba Posse; Porto Xavier-San Xavier e Itaqui-Alvear. Vai também tentar uma definição sobre as barragens de Garapi, na região de Garruchos e Panambi na região de Alecrim. A reunião será em almoço, no Itamaraty.